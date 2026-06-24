皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖

除國會選戰外，皇后區州級民主黨初選也出現明顯政治轉向，由民主社會主義黨(DSA)背書、市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持，或獲進步派民意代表力挺的多名參選人，在州參議會與州眾議會選戰中勝出。圖為西皇后區陽邊(Sunnyside)社區的電線桿，貼滿了多位左翼參選人。(市民羅先生提供)

紐約州初選23日落幕，除國會選戰外，皇后區 州級民主黨 初選也出現明顯政治轉向，由民主社會主義黨(DSA)背書、市長曼達尼 (Zohran Mamdani)支持，或獲進步派民意代表力挺的多名參選人，在州參議會與州眾議會選戰中勝出，顯示從西皇后區到中部多個選區，曼達尼去年市長選舉所帶動的基層動能連同DSA的組織力，正使皇后區民主黨內部權力結構，面臨新一輪的重組。

在受矚目的州參議會第12選區，獲DSA及曼達尼背書的卡瓦斯(Aber Kawas)，擊敗州眾議員瑞嘉(Steven Raga)，可望接替退休的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)，並成為紐約州級層面首位當選公職的巴勒斯坦裔穆斯林女性。卡瓦斯得票約六成，瑞嘉約四成，凸顯市長在西皇后區進步派選民中的影響力。

州眾議會方面，第36選區現任州眾議員莫雷諾(Diana Moreno)也輕鬆勝出。莫雷諾今年2月在特別選舉中接替曼達尼留下的州眾議會席位，她本人為民主社會主義者，曾獲曼達尼、DSA及皇后區民主黨支持。此次再度過關，意味著阿斯托利亞、長島市一帶的左翼基層力量持續穩固。

第37選區則為卡坦(Samantha Kattan)勝出。卡坦是租客權益組織者，也是DSA背書的參選人，競選接替轉戰國會的州眾議員瓦爾迪茲(Claire Valdez)。卡坦此次的票數大幅領先對手拉赫曼(Pia Rahman)與奧蘭多(Melissa Orlando)，優勢達約50個百分點。她的勝利，使DSA在該區的州眾議會席位得以延續。

另一場具象徵意義的敗選發生在第38州眾議會選區。自2021年起任職的現任州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)，敗給了律師奧金(David Orkin)。奧金雖未獲曼達尼正式背書，但獲DSA支持，並拿下近59%選票。珍妮花當年曾是皇后區新生代民意代表，如今反遭更左翼挑戰者擊敗，反映部分選民對現任者及建制派政治的不滿。

此外，州參議會第13選區也出現現任者失利。州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)挑戰現任州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，領先約10個百分點。岡薩雷斯-羅哈斯雖未獲曼達尼背書，但得到全市多名進步派民選官員支持。拉莫斯去年在市長選中支持前州長柯謨(Andrew Cuomo)，與部分進步派漸行漸遠；她同時因反對大都會球場周邊賭場計畫，與部分皇后區建制派也關係緊張，最終陷入盟友不足的困境。