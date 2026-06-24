我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約州市初選嚇壞民主黨、美伊談判耐心緩進

布蘭特油價跌破每桶75美元…今日5件事

紐約第3選區重演兩年前對決 蘇奧齊與李佩特里再爭國會席位

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會紐約州第三選區的共和黨參選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)
國會紐約州第三選區的共和黨參選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)

紐約第三國會選區23日舉行民主、共和兩黨初選，現任民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)及共和黨前州眾議員李佩特里(Mike LiPetri)分別勝出，將在11月大選中再度交手。這場選戰是兩人繼2024年後的第二次對決，也被視為長島及皇后區部分地區今年受關注的國會席位之一。

第三選區涵蓋納蘇郡、蘇福克郡及皇后區部分地區。李佩特里勝選後發表聲明稱，「李佩特里對蘇奧齊第二回合現在開始。」蘇奧齊則表示，對初選勝利感到「感激」，但在聲明中未提及李佩特里。

共和黨這便，李佩特里與哈奇的初選受到外界關注，主因是李佩特里先後獲得總統川普及副總統范斯(JD Vance)背書，並獲納蘇郡共和黨支持。共和黨初選期間，兩名候選人均強調保守派立場，爭取黨內基本盤支持。

蘇奧齊則在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象，為11月大選提前定調。外界預期，共和黨方面將試圖把他與民主社會主義者及進步派人物相連結；蘇奧齊則可能繼續主打跨黨派、務實路線，爭取溫和選民及獨立選民。

這場對決之所以備受矚目，是因為兩人曾在2024年大選中交手，當時蘇奧齊以不到4個百分點的差距擊敗李佩特里。與2024年不同的是，今年川普不會出現在11月選票上，但納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)將以共和黨州長候選人身分參選，可能為第三選區共和黨選民帶來動員效應。

紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)23日晚表示，李佩特里兩年前幾乎擊敗蘇奧齊，今年11月將「完成任務」，把蘇奧齊送出華府，並在國會成為保守價值的可靠聲音。支持紐約民主黨國會候選人的團體Battleground New York成員格羅斯曼(Andrew Grossman)則反擊稱，長島選民在2024年已經拒絕過李佩特里，認為這場重賽會有不同結果的，只有李佩特里本人。

無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的國會選舉專家柯維(Erin Covey)表示，長島在今年眾議院戰場中不會是無足輕重的一部分。全國層面上，共和黨正試圖維持其在435席眾議院中的多數地位，但若民主黨在11月選舉中淨增三至四席，便可能在明年1月重奪眾院控制權。長島多個搖擺選區因此受到全國關注，而第三選區將是其中一場關鍵戰役。

蘇奧齊在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象。(本報檔案照)
蘇奧齊在初選中持續凸顯其中間派民主黨人形象。(本報檔案照)

精華 FAQ

  • 民主黨現任眾議員蘇奧齊與共和黨前州眾議員李佩特里，將在11月大選再度交手，這也是兩人繼2024年後第二次正面對決。

  • 他不僅獲得川普與副總統范斯背書，也拿到納蘇郡共和黨支持，初選期間更以保守派立場爭取黨內基本盤，因此成為焦點人物。

  • 長島多個選區屬全國關注的搖擺區，若民主黨想在眾院翻盤需淨增數席，而第三選區又是關鍵戰場，因此勝負具指標意義。

皇后區 共和黨 民主黨

上一則

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

下一則

皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰

紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰
紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈
紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利
馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

2026-06-20 02:30

超人氣

更多 >
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了
不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡
微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府