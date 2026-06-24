亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

聯邦檢察官於24日對前紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的核心親信兼前幕僚長弗蘭克·卡隆(Frank Carone)提起聯邦賄賂罪訴訟。卡隆被控與其胞弟及另外兩名華裔涉案人員共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。

根據每日新聞(Daily News)披露的起訴書顯示，此案共逮捕四名嫌犯，除弗蘭克·卡隆外，還包括其同樣身為律師的胞弟安東尼·卡隆(Anthony Carone)、皇后區長島市微型酒店(Microtel)的華裔東主朱延泊(Yan Po Zhu, 音譯)及該酒店員工陳克里斯托(Crystal Chen, 音譯)。四人被控在2022年6月至2023年12月期間策畫並執行了這場貪腐陰謀。

根據法庭文件，在2022至2023年大量移民湧入紐約期間，紐約市共獲得了超過40億元的聯邦撥款以安置移民。時任亞當斯幕僚長的弗蘭克·卡隆利用職務影響力，涉嫌將一份價值600萬元的緊急移民庇護所合同，定向批給了朱延泊位於長島市40路(40th Ave)擁有75間客房的微型酒店(Microtel)，以此換取12萬元的回扣。

為了掩蓋罪行，朱延泊與陳克里斯托將賄款偽裝成「法律顧問留任費」(retainer agreement)，以每月1萬元的方式，連續10個月匯入安東尼·卡隆控制的律師事務所帳戶。安東尼未將此安排告知律所其他合夥人。聯邦檢方指控，弗蘭克·卡隆隨後將這筆非法所得全數用於支付其個人的信用卡帳單。

調查顯示，朱延泊與陳克里斯托最初曾試圖自行申請市府合同，但遭到市社會服務局(DSS)兩度拒絕，理由是該酒店所在社區的庇護所已過於飽和。

然而，朱延泊並未放棄，並於2022年6月6日直接傳簡訊向弗蘭克·卡隆求助問道，「我需要聯絡誰？」卡隆隨即回覆，「收到，請稍候(standby)」。此後，卡隆多次親自向時任社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)施壓，要求其重新考慮該合同。

檢方掌握的關鍵證據還包括多張卡隆兄弟在朱延泊位於長島豪華寓所內聚會的社交照片。2022年9月，朱延泊再度傳簡訊向卡隆致謝稱，「謝謝你，我的大人物(my big guy)」。在同年10月雙方於卡隆家中會面後，賄款便開始按月匯出。陳克里斯托在發給隨員的簡訊中更直言，「老闆完全信任這對兄弟……說到底，這全都是為了錢，也是給這兩兄弟一條出路」。

現年56歲的卡隆與前市長亞當斯相識數十年，是其最親密的政治心腹，不僅曾主導亞當斯的連任競選活動，還是其加密貨幣項目幕後合夥人。卡隆於2022年1月隨亞當斯就職出任幕僚長，並於同年底卸任。亞當斯已因自身涉及的多起聯邦腐敗醜聞與遭起訴，於2025年12月31日結束任期卸任。

紀錄顯示，朱延泊曾在2023年6月和2018年12月分別向亞當斯競選團隊捐贈最高限額的2100元及2000元；陳克里斯托也曾於2021年捐款250元，兩人均報職於房地產開發商「紐約時代集團」(East Times Group)。

據知情人士透露，朱延泊祖籍福建，較早開始從事地產開發事業。這名人士回憶，朱延泊平日「樂善好施」，常為公益活動捐款，然其行事較為冒進，擴張步伐極快，「難免走入灰色地帶」；不過，該人士與朱延泊數年未有聯繫，不知其近況如何。

卡隆的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)發表聲明強烈抨擊聯邦檢方，批評聯邦當局是先設定目標、再耗費三年與大量稅收來「編造罪名」，強調卡隆兄弟行事合法，料將在陪審團面前即刻獲得無罪開釋。卡隆本人在今年1月調查曝光時也曾駁斥指控，堅稱自己行事光明磊落。

與此同時，聯邦當局針對亞當斯時期另一宗涉嫌受賄案的調查也在收網，24日上午突擊搜查了三名與亞當斯關係密切的現任及前任紐約市警(NYPD)高層警官的寓所，紐約政壇震盪預期將持續擴大。

朱延泊被控轉出回扣12萬元，以換取一份價值600萬元的緊急移民庇護所合同。(圖片取自「紐約時代集團」(East Times Group)官網)