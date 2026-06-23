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紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

記者高雲兒╱紐約即時報導
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國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約第六國會選區民主黨初選23日晚開票，現任國會眾議員孟昭文(Grace Meng)在挑戰者朴永哲(Chuck Park)的競爭下取得明顯領先，並於法拉盛舉辦慶功宴，感謝支持者、競選團隊及家人一路相挺。她表示，皇后區選民已在這場初選中「清楚而響亮地發聲」，但勝選後仍要繼續投入11月大選及全國民主黨選戰。

根據紐約市選舉局截至當晚10時20分公布的初步結果，在96.71%的掃描機已回報情況下，孟昭文獲18,080票，得票率56.87%；朴永哲獲13,620票，得票率42.84%；另有90張寫入票。孟昭文目前領先約4,460票，可望贏得民主黨初選。

當晚9時許，孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。開票結果尚未完全出爐，但現場氣氛已明顯轉為慶祝，上百名支持者到場，不時鼓掌歡呼，許多人排隊與她合影。孟昭文的父母、丈夫、孩子及姻親均到場，市議員黃敏儀也出席支持。

孟昭文在致辭中表示，團隊已很久沒有舉辦大型慶祝活動，這次特別選在法拉盛與支持者相聚，是希望感謝眾人在清晨、夜晚和周末投入競選。她並提到，慶功宴所在餐廳位於12樓，窗外可遠眺曼哈頓及皇后區景色，團隊希望與支持者分享的「不只是曼哈頓的天際線，也包括身後的皇后區」。

「今天，皇后區發聲了，而且發出了清楚而響亮的聲音。」孟昭文說。她表示，雖然缺席選票仍將在未來數日繼續統計，但目前票數已足以讓支持者聚在一起慶祝。她也笑稱，「我們贏了，順便說一下。」現場隨即響起歡呼聲。

面對朴永哲在初選中提出的挑戰，孟昭文在致辭中先感謝對手參選，稱朴永哲「明顯非常關心社區」。她隨後感謝競選團隊與支持者，表示這次選舉中，團隊不只是向選民說明過去做了什麼，也花時間聆聽民眾對未來工作的期待。

孟昭文表示，這場初選勝利值得慶祝，但接下來仍有更多工作要做，「我們贏了初選，但還要走向11月。」她也將個人選戰連結到全國政治局勢，表示11月不只是她自己的選舉，還有全國多場關鍵選戰。她提到眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，表示接下來也將協助民主黨爭取重奪眾議院多數席位，並推動傑佛瑞斯成為下一任眾議院議長。

致辭中，孟昭文也多次提到家人的支持。她說，家人每天與她一起分享服務社區的喜悅，也讓她能繼續投入公共服務。致辭最後，她呼籲支持者繼續努力，「讓我們在11月獲勝」。 影片連結：https://youtu.be/CJAv2WmA-Jk。

國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴，上百名支持者到場。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴，上百名支持者到場。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文在法拉盛舉辦慶功宴。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 根據紐約市選舉局初步結果，孟昭文以18,080票、56.87%領先朴永哲的13,620票，差距約4,460票，顯示她可望贏得民主黨初選。

  • 孟昭文感謝支持者、競選團隊與家人，稱皇后區選民已清楚發聲，也表示雖然初選勝利值得慶祝，但接下來仍要繼續迎戰11月大選。

  • 她指出11月不只是自己的選舉，也是全國多場關鍵選戰，並表態將協助民主黨爭取眾議院多數席位，支持傑佛瑞斯成為下任議長。

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