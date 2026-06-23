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紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

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易雅博勝出65選區州眾議員初選 DSA風潮席捲曼哈頓下城

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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易雅博(左)勝出65選區州眾議員初選，民主社會主義風潮席捲曼哈頓下城。(競選團隊...
易雅博(左)勝出65選區州眾議員初選，民主社會主義風潮席捲曼哈頓下城。(競選團隊提供)

曼哈頓華埠第65選區州眾議員民主黨初選23日落幕，獲紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)及市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書的易雅博(Illapa Sairitupac)勝出，在多名候選人分裂票源的開放席位中異軍突起，將進入11月普選角逐接替轉戰州參議會的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)。

根據紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)23日晚10時10分的非官方開票結果，在第65選區州眾議員民主黨初選中，95.29%的選票已掃描，易雅博(Illapa Sairitupac)以4048票、36.21%的得票率大幅領先，已篤定勝出。易雅博隨後在社交平台發文宣告勝選，寫道「100年來首次，我們正式把民主社會主義帶回下東城」，並配上一張寫有「WE WON!」的大幅競選照片。

他的勝利也被視為DSA在紐約市政壇延續「曼達尼風潮」的又一戰果。繼市長曼達尼勝選上台後，DSA及其盟友今年積極介入國會、州參議會與州眾議會初選，試圖將其左翼政治版圖從市政廳推向州府。易雅博此役獲曼達尼、參議員桑德斯(Bernie Sanders)、NYC-DSA、租客團體及多個進步派組織力挺。

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區、金融區、小義大利等地，為曼哈頓下城族裔、階層與住房矛盾高度交錯的選區。此次席位因李榮恩競選州參議會而空出，吸引王鏑(Jacky Wong)、詹瑪麗(Mariama James)、賈絲敏(Jasmin Sanchez)和張偉立(Wei-Li Tjong)等共六位民主黨人參選。

盡管如此，易雅博在華埠選民中的能見度有限。多位華埠社區人士表示，雖然知道選票上有其姓名，但過去幾乎沒有在華埠見過本人，也未有見到其團隊在華人社區拜票。亦有人直言，「從來沒見過他來華埠」。

易雅博自稱租客組織者、住房活動人士及反聯邦移民及海關執法局(ICE)倡議者，政綱主打租客保護、可負擔住房、移民權益與工人權益。他與DSA所代表的政治路線，在支持者眼中是為低收入租客、移民與工薪階層發聲；但在部分華社商戶、業主及較保守選民眼中，則被視為過於激進，甚至被批評為「極左」。

此前，易雅博2022年曾挑戰李榮恩未果，今年在開放席位中再度參選，並搭上DSA在全市擴張的政治浪潮。根據其競選材料，他為秘魯原住民移民後代。他的競選團隊暫未回覆本報的詢問。

王鏑在開票後表示，這場選舉有許多社區朋友與義工支持其團隊，也反映不少居民相信「下城需要代表自己的力量」。他也坦言，選舉本身也是一場組織與操作，今次結果顯示，一種新的選舉動員方式正在出現，值得社區深入研究。

王鏑承認，團隊最終未能打贏選戰，未來需要檢討自身不足，包括是否對選舉操作與選民動員的理解，已經追不上時代變化。他指出，今次選舉值得關注之處，在於勝出的候選人未必長期參與社區事務，卻能透過新的動員方式取得優勢。王鏑說，這並非單純以傳統拜票、人脈或社區服務累積可解釋，而是仰賴「新媒體動員」。

談及未來將如何與DSA成員合作，王鏑表示，目前難以預測下城政治將如何變化。他說，政治具有「骨牌效應」，一次選舉結果可能牽動後續更多變化；若傳統政治運作方式已不再成立，未來不僅是華埠社區政治需要重新思考，甚至包括DSA在選舉中的影響力，也要被重新檢驗。

精華 FAQ

  • 依紐約市選舉委員會晚間非官方開票，易雅博以4048票、36.21%得票率領先，並在95.29%選票掃描後篤定勝出，取得代表民主黨出戰普選的資格。

  • 他獲NYC-DSA、曼達尼、桑德斯與多個進步團體支持，並在下城開放席位中勝出，外界因此認為這是DSA繼市長勝選後，持續擴張州級政治版圖的成果。

  • 部分華埠人士表示幾乎沒見過他來社區拜票，認為其能見度有限；但也有人指出，勝負反映新媒體動員崛起，傳統拜票與社區服務已不再是唯一決定因素。

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