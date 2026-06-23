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巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼

記者許君達╱紐約即時報導
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23日的初選，華埠的投票率不到兩成。(記者許君達╱攝影)
23日的初選，華埠的投票率不到兩成。(記者許君達╱攝影)

紐約州中期選舉初選將於23日晚9時關閉投票站。在其中一場與華人社區關係較為密切的選戰中，現任國會議員高德曼(Dan Goldman)提前遭到預測市場的看衰。

高德曼所在的紐約州第十選區涵蓋曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西部，華埠和日落公園兩大華社均位於其中。截至23日晚6時的數據，Polymarket和Kalshi兩大預測投注平台均顯示高德曼獲勝的概率在1%上下徘徊；而在Polymarket的盤口中，更有60%以上的預測者認為其對手蘭德(Brad Lander)將會取得10%以上的大勝。

高德曼與蘭德之爭被認為是民主黨內建制派和進步派間的典型對決。綜合多家媒體的報導和分析，兩人在對抗川普政府、維護移民權力等方面的核心主張幾乎相同，雙方的最大差異僅在於對巴以問題的態度。高德曼和蘭德均為猶太人，但高德曼在2023年10月7日屠殺事件後，立場長期傾向以色列政府，但從今年開始稍有轉向，曾在公開辯論中對於以色列在加薩和黎巴嫩的戰爭行為有所保留；蘭德則一直批評以色列政府並同情巴勒斯坦人民，並以「拒絕接受大財團或超級行動委員會贊助」為賣點，攻擊與建制派財團關係密切且財大氣粗、自掏腰包參選的高德曼。截至今年6月3日，高德曼共募款近781萬元、支出719萬元，蘭德募款額僅225萬元、支出176萬元。

根據本報此前的報導，蘭德與進步派領軍人物曼達尼(Zohran Mamdani)結盟，獲得曼達尼以及進步派領袖桑德斯(Bernie Sanders)的背書，在選戰策略上採用「空戰」與「地推」結合的方式，試圖複製曼達尼去年在基層動員上的成功經驗，卻繞過了社區領袖以及社區媒體等長期壟斷基層選舉資訊和選民動員力的傳統勢力，幾乎沒有在曼哈頓和布碌崙的華人社區開展拉票和造勢活動。高德曼則沿用傳統選民動員策略，坐擁州長霍楚(Kathy Hochul)、國會眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)等黨內建制派領袖的背書，著力拉攏動員能力強大的傳統工會和基層社區領袖，亦在相對保守的華人等少數族裔社區重點展開攻勢。

23日曼哈頓華埠的投票熱情不高，據孔子大廈投票站工作人員的估算，截至下午7時，投票率僅占選民總數的15%。民主黨65D區領袖于金山表示，根據他的觀察，華埠社區幾乎一邊倒支持高德曼，但華人的「人數太少，難以左右整體戰局」。他認為，如果蘭德勝選，對華人社區不見得是好消息。「唐人街住客協會」旗下「政聲」(CAAAV Voice)是少數為蘭德背書的華人社區機構，一名在華埠麥地臣社區中心投票站外為蘭德拉票的「政聲」義工僅表示當日成功爭取到的選民「很少」，但拒絕透露更多情況，僅要求記者與該機構的新聞官聯繫。

曼哈頓華埠社區面臨建制派和進步派國會議員之爭、以及州眾議會65選區的六人混戰，看...
曼哈頓華埠社區面臨建制派和進步派國會議員之爭、以及州眾議會65選區的六人混戰，看點多但投票熱情並不高漲。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 主要因為預測市場顯示他勝選機率極低，而對手蘭德在進步派動員、巴勒斯坦議題立場及基層組織上更具優勢，市場因此普遍押注蘭德勝出。

  • 兩人對移民、反川普等議題差異不大，真正分歧集中在巴以問題。高德曼較傾向以色列政府，蘭德則長期批評以方並同情巴勒斯坦。

  • 華埠多數選民傾向支持高德曼，但整體投票率偏低，社區人口規模也有限，因此難以單靠華人選票左右選戰結果。

華人 巴勒斯坦 布碌崙

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