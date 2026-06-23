孟昭文緬街發傳單最後衝刺 回應投票站外中文攻擊海報

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州國會初選23日登場，代表皇后區 第六國會選區的聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)當日下午在法拉盛緬街(Main Street)一帶作最後衝刺，向路過民眾派發競選傳單，呼籲選民在投票 結束前出門投票。現場有多名華裔支持者到場助選，有人穿上競選T恤、協助派發資料，也有人與孟昭文合影，表示多年來支持她服務華人社區。

華人投票不踴躍

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談，支持者也提醒民眾，紐約州初選採封閉式制度，選民必須已登記為相應政黨，才能參加該黨初選。有支持者表示，不少華人平時關心社區，也表態支持孟昭文，但因未登記為民主黨員，無法在當日投票，因此希望更多華人未來能及早了解選民登記及政黨登記規則。

截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表示，當日投票情況偏冷清，預計傍晚5時至6時後人流會略有增加，但不會出現大排長龍。工作人員表示，該投票站位於華人聚居區，投票者中約有一半為華人，現場設有翻譯人員，華人選民投票過程大致順利，主要問題多為語言溝通或投票地點不符。

一名中文翻譯人員表示，當日前來投票的華人不多，部分選民因未登記為民主黨員，或登記為共和黨、無黨籍，無法參加當日民主黨初選；也有人走錯投票站，需由工作人員提供轉介紙條，前往正確地點投票。該翻譯人員說，相較總統、市長等選舉，今年初選關注度較低，不少選民認為選舉「不是很重要」，因此投票意願較弱。

孟稱對手攻擊與事實不符

而當日法拉盛第20小學投票站外，出現一張以中文製作、由「Queens for Chuck Park」出資的競選海報，內容批評孟昭文收受特殊利益團體資金，並支持其民主黨內對手朴永哲(Chuck Park)。

針對投票站外的中文攻擊海報，孟昭文表示，海報將賭場議題作為攻擊焦點，但她認為相關說法容易誤導選民。她指出，賭場開發涉及州及地方層級審批，並非國會議員所能決定；在項目獲批之前，她與對手朴永哲都未曾公開表態支持或反對。

孟昭文進一步表示，過去圍繞賭場開發曾舉行數十場社區會議，居民均可參與表達意見，但她指朴永哲並未參與相關討論，也未公開表達立場，直到決定參與競選。她同時指出，朴永哲的父親John Park曾在地方媒體撰文支持賭場項目，因此她認為對手陣營如今以賭場議題作為攻擊主軸，與事實並不相符。她說，希望選民根據候選人的工作紀錄、社區服務及實際立場作出選擇。

現場支持者也對該海報表示不滿，認為文宣在投票站附近張貼，且以中文呈現，可能影響部分不熟悉英文資訊或地方政治程序的華裔選民判斷。有支持者說，賭場審批涉及州府及地方程序，並非單由國會議員決定，相關說法不應被簡化成對候選人的攻擊。

華人市議員黃友興當日也到場為孟昭文助選。他表示，選舉中對手提出的一些議題，未必真正切中華人社區最關心的需要；相比之下，孟昭文多年來服務皇后區，了解華人居民在移民、社區資源及民生方面的需求，也能為華人社區爭取資源。

現場有多名華裔支持者到場助選。(記者高雲兒╱攝影)

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)

截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表示，當日投票情況偏冷清。(記者高雲兒╱攝影)