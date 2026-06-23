我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最多財星500大企業 德州反超加州成第一

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

孟昭文緬街發傳單最後衝刺 回應投票站外中文攻擊海報

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)
在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州國會初選23日登場，代表皇后區第六國會選區的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)當日下午在法拉盛緬街(Main Street)一帶作最後衝刺，向路過民眾派發競選傳單，呼籲選民在投票結束前出門投票。現場有多名華裔支持者到場助選，有人穿上競選T恤、協助派發資料，也有人與孟昭文合影，表示多年來支持她服務華人社區。

華人投票不踴躍

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談，支持者也提醒民眾，紐約州初選採封閉式制度，選民必須已登記為相應政黨，才能參加該黨初選。有支持者表示，不少華人平時關心社區，也表態支持孟昭文，但因未登記為民主黨員，無法在當日投票，因此希望更多華人未來能及早了解選民登記及政黨登記規則。

截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表示，當日投票情況偏冷清，預計傍晚5時至6時後人流會略有增加，但不會出現大排長龍。工作人員表示，該投票站位於華人聚居區，投票者中約有一半為華人，現場設有翻譯人員，華人選民投票過程大致順利，主要問題多為語言溝通或投票地點不符。

一名中文翻譯人員表示，當日前來投票的華人不多，部分選民因未登記為民主黨員，或登記為共和黨、無黨籍，無法參加當日民主黨初選；也有人走錯投票站，需由工作人員提供轉介紙條，前往正確地點投票。該翻譯人員說，相較總統、市長等選舉，今年初選關注度較低，不少選民認為選舉「不是很重要」，因此投票意願較弱。

孟稱對手攻擊與事實不符

而當日法拉盛第20小學投票站外，出現一張以中文製作、由「Queens for Chuck Park」出資的競選海報，內容批評孟昭文收受特殊利益團體資金，並支持其民主黨內對手朴永哲(Chuck Park)。

針對投票站外的中文攻擊海報，孟昭文表示，海報將賭場議題作為攻擊焦點，但她認為相關說法容易誤導選民。她指出，賭場開發涉及州及地方層級審批，並非國會議員所能決定；在項目獲批之前，她與對手朴永哲都未曾公開表態支持或反對。

孟昭文進一步表示，過去圍繞賭場開發曾舉行數十場社區會議，居民均可參與表達意見，但她指朴永哲並未參與相關討論，也未公開表達立場，直到決定參與競選。她同時指出，朴永哲的父親John Park曾在地方媒體撰文支持賭場項目，因此她認為對手陣營如今以賭場議題作為攻擊主軸，與事實並不相符。她說，希望選民根據候選人的工作紀錄、社區服務及實際立場作出選擇。

現場支持者也對該海報表示不滿，認為文宣在投票站附近張貼，且以中文呈現，可能影響部分不熟悉英文資訊或地方政治程序的華裔選民判斷。有支持者說，賭場審批涉及州府及地方程序，並非單由國會議員決定，相關說法不應被簡化成對候選人的攻擊。

華人市議員黃友興當日也到場為孟昭文助選。他表示，選舉中對手提出的一些議題，未必真正切中華人社區最關心的需要；相比之下，孟昭文多年來服務皇后區，了解華人居民在移民、社區資源及民生方面的需求，也能為華人社區爭取資源。

現場有多名華裔支持者到場助選。(記者高雲兒╱攝影)
現場有多名華裔支持者到場助選。(記者高雲兒╱攝影)

在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)
在緬街街頭，孟昭文與不少華人選民握手、交談。(記者高雲兒╱攝影)

截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表...
截至當日下午4時15分，法拉盛第20小學投票站投票人數約211人，現場工作人員表示，當日投票情況偏冷清。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 她當日下午在緬街一帶向路過民眾派發傳單，握手拜票並呼籲選民在投票結束前盡快投票，現場也有多名華裔支持者陪同助選。

  • 因紐約州初選採封閉式制度，部分華人未登記民主黨或登記為共和黨、無黨籍，不能投票；也有人走錯投票站，導致現場人流不多。

  • 她指出海報以賭場議題攻擊，但賭場審批屬州及地方程序，非國會議員可決定，並稱對手陣營的說法與事實不符，盼選民看政績判斷。

孟昭文 投票 皇后區

上一則

華埠紐約州眾議員民主黨初選 有華人到場才知無法投票

下一則

巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民
紐約初選提前投票降溫 法拉盛投票站冷清

紐約初選提前投票降溫 法拉盛投票站冷清
皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴永哲正面交鋒

皇后區國會初選最後衝刺 孟昭文朴永哲正面交鋒
挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

2026-06-20 02:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富