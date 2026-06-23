華埠紐約州眾議員民主黨初選 有華人到場才知無法投票
紐約州眾議會第65選區民主黨初選23日舉行，該選區涵蓋曼哈頓華埠等下城多個社區，本次共有六名民主黨人角逐州眾議員提名，包括王鏑(Jay Jacky Wong)、詹瑪麗(Mariama James)、張偉立(Wei-Li Tjong)和易雅博(Illapa Sairitupac)等共六人；華埠多個票站截至傍晚投票秩序大致平穩，但現場也出現部分外區華人到場後，才發現並非該選區選民、無法投票的情況。
位於華埠的麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)票站，截至下午6時20分，共有351人完成投票。票站主管表示，當日運作一切平穩正常，未遇到突發狀況，投票流程順利。王鏑和詹瑪麗亦在站外拉票。
該票站現場設有粵語翻譯。翻譯人員表示，當日粵語協助需求不少，並觀察到有多名華人選民或支持者來自選區之外，包括布碌崙(布魯克林)、史泰登島(Staten Island)等地，他們到場表示希望支持某位候選人，但經查詢後發現並不符合華埠選區投票資格，無法投票。該翻譯形容，類似情況人數「遠超20人」。
翻譯人員並表示，現場也曾見到有參選人團隊人員帶多人前來投票，但部分人士並未完成選民登記，因此無法領票，只得離開。
另在孔子大廈(Confucius Plaza)投票站，截至下午6時41分，共有296人完成投票，略高於現場工作人員原先預期。票站主管表示，以該票站所有符合投票資格的選民計算，目前投票率約為15%，屬於正常範圍。他指出，「一般而言，初選投票的人本來就比較少。」他並表示，此前九天提前投票期間，該票站每日投票人數穩定，幾乎維持在相近(consistent)水平。
該主管以去年市長普選作比較稱，當時該票站投票率約達30%，且可見不少青年選民因曼達尼(Zohran Mamdani)出現；但本次州眾議員民主黨初選，現場幾乎看不到年輕人，前來投票者以長者為主，甚至有百歲以上老人到場投票。同時，他也表示，若與上一場初選相比，本次投票率大致相同。
本次紐約州眾議會第65選區民主黨初選共有六名民主黨人競逐州眾議員提名，包括王鏑、詹瑪麗、張偉立與易雅博等人，選戰主要集中在曼哈頓華埠及周邊社區。 現場粵語翻譯表示，不少前來投票者其實來自布碌崙、史泰登島等選區之外地區，查詢後發現並非第65選區選民，因此沒有投票資格，只能離開，類似情況超過二十人。 孔子大廈票站截至傍晚有296人投票，約占合資格選民的15%，屬正常偏低範圍。工作人員指出初選本來就較冷清，現場以長者為主，幾乎看不到年輕選民。
精華 FAQ
本次紐約州眾議會第65選區民主黨初選共有六名民主黨人競逐州眾議員提名，包括王鏑、詹瑪麗、張偉立與易雅博等人，選戰主要集中在曼哈頓華埠及周邊社區。
現場粵語翻譯表示，不少前來投票者其實來自布碌崙、史泰登島等選區之外地區，查詢後發現並非第65選區選民，因此沒有投票資格，只能離開，類似情況超過二十人。
孔子大廈票站截至傍晚有296人投票，約占合資格選民的15%，屬正常偏低範圍。工作人員指出初選本來就較冷清，現場以長者為主，幾乎看不到年輕選民。
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