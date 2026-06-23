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紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰

記者高雲兒╱紐約即時報導
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現任民主黨聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)尋求連任提名。(本報檔案照)
現任民主黨聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)尋求連任提名。(本報檔案照)

紐約第三國會選區23日舉行黨內初選，這個橫跨皇后區東北部、納蘇郡北岸及蘇福克郡西北部部分地區的選區，近年一直是紐約國會選舉中的關鍵戰場。現任民主黨聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)尋求連任提名，共和黨方面則由前州眾議員李佩特里(Mike LiPetri)與空軍退伍軍人、律師哈奇(Greg Hach)爭奪挑戰權。

對民主黨而言，蘇奧齊雖面對韋爾奇 (Danielle Welch)挑戰，但外界普遍認為，他仍是民主黨提名的明顯領先者。蘇奧齊曾任格倫科夫市長、納蘇郡郡長，並多次代表該選區進入國會。他在選前強調，自己的競選重點包括降低生活成本、保護飲用水、改善基礎建設及改革移民制度。

蘇奧齊的政治定位一向偏向溫和派，這也是他在第三國會選區能夠持續競爭的關鍵。該選區雖包括皇后區東北部部分社區，但整體政治結構與長島北岸關係密切，郊區選民對治安、稅負、住房成本、學校及移民政策都高度關注。對蘇奧齊而言，初選真正的考驗未必是黨內對手，而是如何在11月普選中再次面對共和黨攻勢。

共和黨初選則更具火藥味。李佩特里曾是2024年第三國會選區共和黨候選人，當年以約3個百分點差距敗給蘇奧齊，今年尋求再戰。李佩特里獲得納蘇共和黨支持，也獲前總統川普背書。川普今年2月已公開支持李佩特里，並在初選前夕再次於Truth Social發文，呼籲共和黨選民支持他，同時猛烈批評蘇奧齊。

哈奇則試圖從「美國優先」與MAGA路線切入，挑戰李佩特里的共和黨建制派支持。他以退伍軍人、律師及政治素人形象參選，並獲前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)背書。面對川普支持李佩特里，哈奇反擊稱川普在這場初選中受到錯誤建議，並表示真正希望在11月擊敗蘇奧齊的選民應支持他。

第三國會選區近年政治變化劇烈。該席位曾由共和黨人桑托斯(George Santos)拿下，後因醜聞與國會除名引發補選，蘇奧齊於2024年重返國會。對民主黨來說，蘇奧齊是能在郊區搖擺選區維持競爭力的溫和派代表；對共和黨來說，這個選區則是今年試圖擴大眾院優勢時不願放棄的目標。

國會紐約州第三選區的共和黨參選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)
國會紐約州第三選區的共和黨參選人李佩特里。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 民主黨方面，現任眾議員蘇奧齊雖有黨內挑戰者，但仍被視為明顯領先；共和黨則由李佩特里與哈奇爭奪提名，兩人分別代表建制派與MAGA路線。

  • 蘇奧齊長期以溫和派形象經營，且曾任格倫科夫市長與納蘇郡郡長，熟悉郊區議題；他主打生活成本、治安、飲水、基建與移民改革，契合選區關切。

  • 李佩特里獲川普與納蘇共和黨支持，哈奇則訴求美國優先與MAGA基層，雙方互不相讓；無論誰勝出，都將在11月挑戰蘇奧齊，左右這個搖擺席位走向。

共和黨 皇后區 民主黨

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