我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅稱伊朗同意核子檢查：沒答應就取消談判

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

法拉盛投票站秩序平穩 選務人員估下班後人潮增加

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張女士23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站內填寫選票。她表示，投票是爭取權益最...
張女士23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站內填寫選票。她表示，投票是爭取權益最重要的方式之一。 (記者許振輝/攝影)

紐約州初選23日登場，皇后區投票站陸續迎來選民投票。雖然部分投票站白天人潮不多，但部分選民表示，無論是總統大選還是地方選舉，每一張選票都代表公民權利與責任，希望透過投票影響社區及國家的未來發展。

位於法拉盛的拉蒂默花園社區中心(Latimer Gardens Community Center)投票站23日上午秩序平穩，選民陸續前來投票。一名選務工作人員表示，依照往年經驗，下班後的傍晚時段通常會出現較明顯的人潮。

該工作人員指出，投票站服務範圍內有不少韓裔居民，當天也有不少韓裔選民前來投票。一名居住附近、已在此投票約15年的韓裔選民受訪時，被問及支持哪位候選人時笑著回答：「我姓Park(朴)。」

1996年入籍美國的華裔移民張女士則是當天較早前往投票的選民之一。她表示，自成為美國公民以來，從未缺席任何一次選舉，無論是總統大選、州級選舉或地方選舉，都會親自前往投票。

「這是我生命中最重要的事情之一，」張女士說，「投票是在爭取自己的權益，一票就有機會改變結果，有時甚至能決定勝負。」

張女士來自中國安徽，過去在中國學習農業科技，1989年赴美。她表示，自己十分珍惜得來不易的投票權，因此養成每逢選舉必投票的習慣。從前總統柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)、拜登(Joe Biden)到前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)參選期間，她都曾投下自己的一票。

另一方面，設於法拉盛台灣會館的投票站當天人數相對有限。現場工作人員表示，該投票站僅涵蓋一個選區，設有三個投票隔間，截至下午已有30多名選民完成投票，整體投票情況平穩。

今年初選除部分市級及州級職位外，也包括司法代表(Judicial Delegate)及部分法官選舉。選務人員表示，許多選民對司法代表選舉較不熟悉，但相關結果將影響未來州最高法院法官提名，因此同樣具有重要意義。

初選投票時間自上午6時至晚間9時，符合資格選民可前往指定投票站投票。

設於法拉盛台灣會館的投票站23日投票秩序平穩，截至下午投票人數約30多人。（記者...
設於法拉盛台灣會館的投票站23日投票秩序平穩，截至下午投票人數約30多人。（記者戴慈慧/攝影）

自1996年入籍以來從未缺席選舉的華裔移民張女士，23日在法拉盛拉蒂默花園社區中...
自1996年入籍以來從未缺席選舉的華裔移民張女士，23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站完成投票後展示「I Voted」貼紙。 (記者許振輝/攝影)

精華 FAQ

  • 拉蒂默花園社區中心投票站上午秩序平穩，選民陸續到場投票。選務人員表示，白天人潮不算多，但依往年經驗，傍晚下班後通常會明顯增加。

  • 一名韓裔選民與華裔移民張女士都強調投票的重要性。張女士表示自己自入籍後從未缺席選舉，認為投票是在爭取權益，也可能直接改變選舉結果。

  • 今年初選除了部分市級及州級職位外，還包含司法代表與部分法官選舉。選務人員指出，雖然不少選民不熟悉司法代表，但其結果會影響州最高法院法官提名。

法拉盛 投票 皇后區

上一則

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

下一則

紐約第三國會選區初選投票進行中 蘇奧齊守住中間路線 共和黨上演內戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民
紐約初選提前投票降溫 法拉盛投票站冷清

紐約初選提前投票降溫 法拉盛投票站冷清
紐約州初選開跑 民代競爭激烈

紐約州初選開跑 民代競爭激烈
紐約客談／曼達尼效應失靈 提前投票率大跌

紐約客談／曼達尼效應失靈 提前投票率大跌

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

2026-06-20 02:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命