法拉盛投票站秩序平穩 選務人員估下班後人潮增加

張女士23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站內填寫選票。她表示，投票是爭取權益最重要的方式之一。 (記者許振輝/攝影)

紐約州初選23日登場，皇后區 各投票 站陸續迎來選民投票。雖然部分投票站白天人潮不多，但部分選民表示，無論是總統大選還是地方選舉，每一張選票都代表公民權利與責任，希望透過投票影響社區及國家的未來發展。

位於法拉盛 的拉蒂默花園社區中心(Latimer Gardens Community Center)投票站23日上午秩序平穩，選民陸續前來投票。一名選務工作人員表示，依照往年經驗，下班後的傍晚時段通常會出現較明顯的人潮。

該工作人員指出，投票站服務範圍內有不少韓裔居民，當天也有不少韓裔選民前來投票。一名居住附近、已在此投票約15年的韓裔選民受訪時，被問及支持哪位候選人時笑著回答：「我姓Park(朴)。」

1996年入籍美國的華裔移民張女士則是當天較早前往投票的選民之一。她表示，自成為美國公民以來，從未缺席任何一次選舉，無論是總統大選、州級選舉或地方選舉，都會親自前往投票。

「這是我生命中最重要的事情之一，」張女士說，「投票是在爭取自己的權益，一票就有機會改變結果，有時甚至能決定勝負。」

張女士來自中國安徽，過去在中國學習農業科技，1989年赴美。她表示，自己十分珍惜得來不易的投票權，因此養成每逢選舉必投票的習慣。從前總統柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)、拜登(Joe Biden)到前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)參選期間，她都曾投下自己的一票。

另一方面，設於法拉盛台灣會館的投票站當天人數相對有限。現場工作人員表示，該投票站僅涵蓋一個選區，設有三個投票隔間，截至下午已有30多名選民完成投票，整體投票情況平穩。

今年初選除部分市級及州級職位外，也包括司法代表(Judicial Delegate)及部分法官選舉。選務人員表示，許多選民對司法代表選舉較不熟悉，但相關結果將影響未來州最高法院法官提名，因此同樣具有重要意義。

初選投票時間自上午6時至晚間9時，符合資格選民可前往指定投票站投票。

設於法拉盛台灣會館的投票站23日投票秩序平穩，截至下午投票人數約30多人。（記者戴慈慧/攝影）

自1996年入籍以來從未缺席選舉的華裔移民張女士，23日在法拉盛拉蒂默花園社區中心投票站完成投票後展示「I Voted」貼紙。 (記者許振輝/攝影)