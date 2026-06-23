紐約州2026年民主黨國會議員初選的五大看點

紐約市長曼達尼於23日初選投票日，仍在曼哈頓為進步派國會議員參選人蘭德(中)拉票。(路透)

23日紐約州 的初選，被視為對紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和總統川普(Donald Trump)的一次實力考驗。選舉結果也將成為大型科技利益集團的「晴雨表」，這些集團正試圖利用其雄厚的財力在華府及各州首府施加影響。初選的最終的計票結果，也將是衡量選民對任何帶有「建制派」色彩的民選官員強烈反感程度的一個標尺。

以下是初選日值得關注的五大重點：

1. 曼達尼的豪賭

這位上任才半年的市長正押上巨大的政治資本，以提振他所青睞的進步派國會參選人：蘭德(Brad Lander)、瓦爾迪茲( Claire Valdez)與切瓦利爾(Darializa Avila Chevalier)。

曼達尼押注認為，支持切瓦利爾挑戰連任五屆的國會眾議員、國會拉美裔黨團主席艾斯派亞(Adriano Espaillat)，以及支持瓦爾迪茲對抗眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)屬意的接班人—布碌崙(布魯克林)區區長安雷諾索

(Antonio Reynoso)，在政治上幾乎沒有負面風險。他的背書有望進一步激發左翼支持群體，這一群體曾在一年多前因他出人意料的勝選而被動員起來。

然而其中也存在隱患。市長的背書使他與民主黨 籍州長霍楚(Kathy Hochul)嫌隙擴大，霍楚正為她的盟友艾斯派亞競選。曼達尼的舉動也讓國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)的處境變得複雜；傑佛瑞斯明年可能面臨微弱的國會多數優勢，並可能需要家鄉州每一張選票的支持，以確保當選眾院議長。

2. MAGA(讓美國再度偉大) 運動的持久影響力

川普總統在家鄉州紐約的影響力，在23日的初選中也將面臨考驗。

為了爭奪眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)留下的席位，紐約州北部政壇展開了激烈的競逐。川普與紐約州共和黨委員會意見相左，轉而支持康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)，而非州眾議員斯穆倫(Robert Smullen)。

康斯坦蒂諾是一家客製化貼紙公司的執行長，他在競選中展現出一種帶有MAGA風格的張揚姿態，誓言要顛覆共和黨的建制派政治格局。相較之下，斯穆倫則試圖從個人品行角度攻擊對手，抨擊其涉及煽動性嘻哈歌詞以及雇用有爭議的競選人員。

然而，川普的背書，加上前紐約市長朱利安尼Rudy Giuliani)和前白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)等MAGA陣營重量級人物的支持，可能會讓上述所有批評顯得無關緊要。

3. 建制派的困境

選民對政治現狀的不滿以及對生活成本問題的持續擔憂，正衝擊著現任者的優勢地位。

錫耶納學院(Siena University)上月的一項民調顯示，65%的紐約州選民認為國家正朝著錯誤的方向發展；同樣，67%的選民認為紐約州在應對生活成本問題上也走錯了路。

全球各地的選民都不滿。英國即將迎來十年內的第七位首相。人們越來越傾向於支持那些缺乏政治履歷的「政 治素人」參選人，這對任何擁有建制派支持的候選人來說，都可能預示著麻煩。

4. AIPAC 的影響力

美國以色列公共事務委員會(AIPAC)已成為一個引發爭議的焦點，即便是在該組織公開介入程度極低甚至毫無動作的競選活動中也是如此。

國會議員參選人瓦爾迪茲曾指責一個支持雷諾索的「超級政治行動委員會」(super PAC)由AIPAC資助，但實際上該組織背後是美國教師聯合會(American Federation of Teachers)在提供支持。

與此同時，溫和派國會眾議員高德曼(Dan Goldman)22日收到了一家布碌崙咖啡店的退款；該店在臉書(Facebook )上發帖稱：「我們不需要你的錢(反正這錢很可能來自 AIPAC)。」

蘭德(Lander)和高德曼同為猶太人，他承認「圍繞猶太人和金錢存在著種種刻板印象」。但他也堅稱，AIPAC破壞了民主，並讓猶太人的處境變得更加不安全。

圍繞美國以色列公共事務委員會(AIPAC)的言論令猶太裔領袖感到不安，並引發了人們的擔憂：針對該組織的批評已演變為反猶太主義的代名詞。上周曼達尼將這個親以色列遊說團體斥為「怪物」，從而進一步加劇了爭議。但他在22日重申並堅持了這一立場。

5. 輪到科技巨頭了

在本屆州議會會會期，科技公司在紐約州府奧本尼遭遇了阻礙。如今，它們可能還要在選民那裡遭受政治挫折。爭奪代表曼哈頓的國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)席位的競選，已演變成一場關於人工智慧的代理人戰爭。這場較量很可能成為未來圍繞這一強大且飛速發展的技術所展開的政治博弈的先兆。

代表人工智慧產業利益的各方投入巨資，試圖在競選中擊敗眾議員博雷斯(Alex Bores)；博雷斯的競爭對手包括眾議員拉舍爾(Micah Lasher)、甘迺迪家族成員史洛斯柏格(Jack Schlossberg)以及以猛烈抨擊川普著稱的律師康威(George Conway)。

同時，對科技業持懷疑態度的人士也紛紛出手支持博雷斯的競選活動，從而引發了該行業內部的一場「內戰」。

紐約市長曼達尼於23日初選投票日，仍在曼哈頓為進步派國會議員參選人蘭德(中)拉票。(歐新社)