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在車廂內點火燒人 紐約曼哈頓地鐵縱火犯判刑5年半

記者許君達╱紐約即時報導
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在曼哈頓地鐵車廂內縱火焚燒他人的罪犯卡雷羅被聯邦法院判刑66個月。圖為監控影像中...
在曼哈頓地鐵車廂內縱火焚燒他人的罪犯卡雷羅被聯邦法院判刑66個月。圖為監控影像中受害者身背火焰逃出車廂時的場景。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

紐約南區聯邦法院23日判處一名在地鐵內縱火的罪犯66個月監禁。罪犯卡雷羅(Hiram Carrero)被控於去年12月在曼哈頓的地鐵車廂內點燃其他乘客的衣物，致其被燒傷。

 司法紀錄顯示，卡雷羅於2025年12月1日凌晨從曼哈頓34街-賓州車站站(34 St-Penn Station)站進入一列北行方向的地鐵3號線列車，在車廂內撿起一張紙，並用其引燃一名正在車廂內熟睡的男子的褲子。在縱火後，他趁列車關門前逃離車廂，將受害人關在車廂內，任火勢蔓延。

根據車廂內的監控影像和受害人的口供，列車在行駛途中，受害人身上的火勢迅速蔓延，幾乎半個車廂陷入火海。受害人隨後驚醒，在列車抵達下一站時報廣場(42 St-Time Square)後逃離車廂求救。監控顯示，這名男子在跑出車廂時，身上仍在燃燒。

根據此前的報導，受害人疑似遊民，後來在接受詢問時，又反覆更改證詞、不配合調查，導致警方一度誤認為其存在精神障礙、甚至懷疑他存在自焚嫌疑。直到調閱34街站內和車廂內的監控錄像後，才確認本案是一起縱火犯罪。

現年僅19歲的卡雷羅今年3月5日承認犯有縱火罪，法庭裁決其須在聯邦監獄服刑66個月，並處罰款和三年釋放後監管。

精華 FAQ

  • 他在北行3號線車廂內，用撿到的紙點燃一名熟睡男子的褲子，縱火後逃離車廂，導致受害人身上迅速起火並受傷。

  • 紐約南區聯邦法院判處卡雷羅66個月監禁，也就是5年半，另外還包括罰款，以及出獄後三年的監管措施。

  • 因受害人疑似遊民，且在詢問時反覆改口、不配合調查，警方曾懷疑他精神狀況或自焚；後來調出監控才確認是縱火。

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