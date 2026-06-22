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紐約中央公園馬車23日恢復運營 市議會禁馬車提案擬下月公聽

記者許君達／紐約即時報導
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紐約中央公園觀光馬車在發生致命事故後緊急停運培訓，將於23日重新運營。反馬車團體...
紐約中央公園觀光馬車在發生致命事故後緊急停運培訓，將於23日重新運營。反馬車團體和民代則繼續推動立法以禁絕該行業。(美聯社)

在17日發生致命事故後，紐約中央公園觀光馬車業者在全部停運並接受安全培訓後，將於23日恢復服務。不過，主張廢除觀光馬車的倡議者和民代則22日在公園內集會，為受害遊客守夜，並要求公園為其立碑紀念。

據報導，一輛觀光馬車17日下午在中央公園71街附近因馬匹受驚而失控，馬車在狂奔後翻覆，導致來自印度的18歲遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)遇難。據代表馬車業者的TWU100工會事後表示，他們已為旗下所有馬車駕駛員制定了全新規定，並停業三天全體培訓，工會還將責任歸咎於肇事駕駛員，稱因為他在駕駛途中違規離開馬車為乘客拍照。工會方面表示，肇事駕駛員已有16年馬車駕齡，他所闖的禍是擁有百餘年歷史的中央公園馬車行業首起死亡事故。

在22日的守夜集會上，馬哈詹的家屬發布了一份聲明，並由主張廢除馬車業的市議員馬泰(Christopher Marte)宣讀。在聲明中，家屬要求市長曼達尼(Zohran Mamdani)介入此事，以避免類似悲劇重新發生；家屬還要求在中央公園內為馬哈詹設置紀念碑。

中央公園馬車業近來禍不單行。據統計，在過去一年內，已有六匹馬當街倒斃，引發外界對於動物福利的關注；馬哈詹的悲劇更將其推上風口浪尖。在6月10日馬匹「德尼茲」(Deniz)突然倒地死亡後，馬泰在市議會提案，要求市府立即停止發放觀光馬車牌照並不再為現有的牌照續期，使該行業逐漸自行消亡。這一提案在市議會上屆會期內即已被提出，但未獲通過。在馬哈詹遇難後，馬泰用他的名字「羅曼奇」為該提案重新命名(Romanch’s Law)。據報導，市議長梅寧(Julie Menin)透露，將於7月15日召開「羅曼奇提案」公聽會。

精華 FAQ

  • 業者在發生致命事故後先全面停運三天，並對所有馬車駕駛員進行新的安全規定與培訓，預計於23日重新恢復對外服務。

  • 事故發生於17日，中央公園71街附近一輛觀光馬車因馬匹受驚失控翻覆，造成來自印度的18歲遊客馬哈詹死亡，成為當地首宗死亡事故。

  • 市議員馬泰已將提案重新命名為羅曼奇法，主張停止發放新牌照並不再續期，讓行業逐步消失；市議長表示將於7月15日召開公聽會。

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