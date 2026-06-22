紐約未註冊營運全新叫車軟體「Empower」低價搶客 市府稱將嚴厲打擊

標榜司機全額收費、乘客車資更低的新興叫車平台「Empower」，近日在紐約市迅速擴張，以遠低於Uber與Lyft的價格吸引部分司機與乘客。圖為示意圖，非當事車輛。(記者馬璿／攝影)

由市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提名執掌計程車與禮車委員會(TLC)的人選誓言將嚴厲打擊一款名為Empower的非法出租車 應用程序；她指出，該應用程序將司機和乘客都置於風險之中。

候任TLC主席米多里．瓦爾迪維亞(Midori Valdivia)日前在市議會的任命確認聽證會上表示，她對該應用所有者無視城市法規進行運營的行為感到震驚。

標榜司機全額收費、乘客車資更低的新興叫車平台Empower，近來在紐約市 迅速擴張，以遠低於Uber與Lyft的價格吸引部分司機與乘客。紐約市計程車暨禮車管理局(TLC)強調，該公司未依法註冊營運據點，所有透過該平台派遣的行程均屬違法，司機與乘客恐面臨風險。該公司執行長則表示，若公司設立營運據點並全面遵守市府規定，將與其他大型平台無異，而現行制度下，多數營運據點早已由Uber掌握。

Empower主打親勞工模式，司機每月支付50元起的訂閱費即可使用平台，並保留100%車資收入，價格亦由司機自行訂定。該公司聲稱，此制度可讓司機提高收入，同時讓乘客車資最多比其他平台低約20%。

然而TLC指出，在紐約五大行政區，任何應用程式叫車服務若要合法營運，必須向TLC註冊設立營運據點，即由公司負責派車與管理車輛的設施。Empower並未申請該項許可，也未支付1500元申請費，或為其營運車輛投保符合規定的保險。

TLC發言人克斯頓(Jason Kersten)表示，即便使用的是持有TLC執照的司機與車輛，只要行程由未註冊公司派遣，每一趟車程都屬違法。當局已設立專門網站提醒民眾勿使用該平台，並警告司機若被查獲使用該應用程式，可能面臨最高500元罰款、吊銷執照，且若發生事故恐無法獲得保障。

Empower執行長希爾(Joshua Sear)則坦言，公司確實未遵守相關要求。他表示，團隊並非完全反對設立據點的想法，但公司認為司機應有權為自己工作。「每位持牌專業人士都應能自行決定服務收費標準。」希爾表示，若Empower設立營運據點並完全合規，將與矽谷巨頭無異，且紐約多數營運據點早已被Uber占據。

希爾指出，目前每周有數千名司機透過Empower在紐約市提供數萬趟車程，雖然相較於Uber與Lyft在紐約約8萬8000名司機、每周超過400萬趟行程仍屬少數，但他認為大型平台已開始注意到這項競爭威脅。希爾更透露，其已與Uber董事會成員交談。「這對他們的業務來說是生存威脅，他們將動用一切手段，影響任何人、運用所有槓桿，阻止司機為自己工作。」

紐約計程車工人聯盟(NY Taxi Workers Alliance)執行董事戴賽(Bhairavi Desai)表示，部分司機因保險、車貸與平台抽成壓力沉重，確實會將Empower作為補充收入來源，但若要真正進入市場並擴大用戶基礎，仍須透過合法途徑。