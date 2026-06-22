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兩個月內從喬州販槍45支至紐約 華埠團伙被起訴

記者許君達╱紐約即時報導
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一個以曼哈頓華埠為據點的私人團伙涉嫌從喬州向紐約非法販運銷售45支槍，被起訴。圖...
一個以曼哈頓華埠為據點的私人團伙涉嫌從喬州向紐約非法販運銷售45支槍，被起訴。圖為曼哈頓地區檢察官白艾榮向公眾展示打擊槍枝犯罪的成果。(白艾榮辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)22日聯合宣布，起訴四名涉嫌在曼哈頓華埠等地非法販槍的嫌疑人，指控罪名超過50項。

該團伙由喬利父子(分別為53歲的Daniel Joly和34歲的Daniel Vern Joly)領導，另有兩名協助販槍的從犯菲洛吉恩(Johnny Philogene)和羅斯(Deashawn Ross)，他們涉嫌在今年3月至5月間從喬治亞州購得槍枝，然後非法販運至紐約市銷售，兩個月間共向假扮買主的臥底警員分五次售出了45支槍。

起訴書顯示，被告小喬利4月9日與臥底探員約在華埠堅尼路(Canal St)交科西街(Forsyth Street)處見面，隨後前往位於附近的藏槍地點，並於次日凌晨在探員的車內完成交易，共售出十支槍械及彈藥，其中包括一支加裝過「強制復位扳機」(FRT，該裝置能提高半自動槍枝的有效射速，以規避美國法律對自動連射槍枝的管制)的半自動手槍，交易額超過1萬元。4月21日，小喬利再次與該探員在相同地點會面，售出十支槍與彈藥。

4月23日和5月7日，小喬利分別在布碌崙(布魯克林)的兩處地點分別向探員售出九支槍。最後一次交易則發生在5月17日，小喬利再次在位於華埠的據點向探員售出16支槍和彈藥。在交易前，他與從犯羅斯還透過三方通話指導該探員如何在紐約市內尋找工程師安裝FRT。

在跨州聯合執法行動中，四名被告於6月17日相繼落網，其中兩人在喬治亞被捕，將被移交至曼哈頓檢方。主犯小喬利被控47項非法持有武器罪、五項非法販售槍枝罪和一項共謀罪，總共53項重罪指控；小喬利之父老喬利則被控八項非法持有武器和三項非法販售槍枝罪。

精華 FAQ

  • 曼哈頓地區檢察官此次共起訴四名嫌犯，包括喬利父子與兩名從犯。檢方指控他們在曼哈頓華埠及其他地點非法販槍，罪名合計超過五十項。

  • 檢方指出，他們先在喬治亞州購得槍枝，再非法運往紐約市。期間以華埠為主要交易據點，分五次向臥底警員出售共四十五支槍與彈藥。

  • 小喬利被控四十七項非法持有武器罪、五項非法販售槍枝罪和一項共謀罪，共五十三項重罪。起訴書還列出他多次在華埠及布碌崙交槍交易。

華埠 喬州 曼哈頓

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