「世代契機」 紐約州評估攜手紐約市申辦2042冬奧

根據雙城冬奧的初步構想，紐約市與普萊西德湖將實現分工，如麥迪遜廣場花園可承辦室內冰上賽事。(記者馬璿／攝影)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布成立評估委員會，著手探索由紐約市 與曾兩度舉辦冬奧 的普萊西德湖(Lake Placid)聯合申辦2042年冬季奧運的可能性。若申辦成功，這將是自1980年以來，奧運聖火首次重返紐約州。

霍楚辦公室指出，此構想深受今年義大利米蘭與科爾蒂納雙城冬奧成功的啟發，認為相距不到300哩的紐約市與普萊西德湖同樣具備雙城合作潛力。霍楚強調，現在正是讓奧運聖火重返紐約的「世代契機」，能完美結合普萊西德湖的奧運遺產與紐約市的國際舞台。

曾於1932年和1980年兩度主辦冬奧的普萊西德湖，依然是理想的協同據點。氣候變化研究指出，到了2050年，該地將是全球極少數仍能確保穩定低溫與雪量、適合舉辦冬奧的歷史據點之一。

根據初步構想，兩地將實現完美的室內與室外分工。紐約市內的麥迪遜廣場花園、巴克萊中心等頂級場館可承辦室內冰上賽事，洋基或花旗球場可舉辦室外大跳台，中央公園則可規劃短距離越野滑雪；傳統的雪上項目則持續依賴普萊西德湖現有的奧運級專業賽道。

新成立的「普萊西德湖-紐約市冬季奧運與帕奧會探索委員會」將由奧林匹克區域發展局(ORDA)總裁兼執行長沃爾登(Ashley Walden)出任主席。成員陣容涵蓋州府與地方官員，包括州長秘書凱霍(Karen Persichilli Keogh)，以及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊中負責經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)。委員會也將下設社群參與、財政、賽事營運及法律合規等專案小組。

州府強調，委員會將耗時約一年進行全方位評估，探討這場圍繞「現有場館、永續性、財政責任與社群參與」的區域協同運動會，是否符合紐約州的經濟與基礎建設目標。官方也謹慎表示，目前的評估階段並不等同於正式向國際奧委會提出申辦。