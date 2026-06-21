紐約初選提前投票降溫 法拉盛投票站冷清

法拉盛投票站選民進出零星，整體氣氛冷清。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

紐約市2026年初選提前投票 21日進入最後一天，截至20日，全市五大區共13萬6867人投票，較去年市長初選帶動的投票熱潮明顯降溫；記者21日走訪法拉盛 投票站可見，現場選民進出零星，整體氣氛冷清。

根據紐約市選舉局公布的非正式累計數據，截至20日、即提前投票的第八天，曼哈頓 提前投票人數為5萬5221人，布碌崙4萬938人，皇后區2萬6015人，布朗士1萬2034人，史泰登島2659人，全市總計13萬6867人次。

分析數據指出，從目前趨勢來看，今年初選投票熱度不及2025年市長初選。以曼哈頓為例，2025年6月初選提前投票第八天，曼哈頓單日投票人次為1萬7071人，今年同日僅8289人，約為去年的48.6%。累計票數方面，2025年同期曼哈頓已達9萬9331人，今年為5萬5221人，約為去年的55.6%。不少投票站外，可見不少競選義工與助選人員，但實際投票選民不多。

也有政壇觀察人士指出，今年提前投票雖落後於2025年市長初選，但仍高於2022年中期選舉同期，顯示在部分國會和州級初選競爭激烈的選區，仍有一定動員能量。另一方面，去年市長選戰中，時任參選人及現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾展現了強大的基層動員能力，今年他的名字未出現在選票上，部分人士認為，其政治能量是否真能轉化為其他參選人的得票，仍有待23日初選日驗證。

記者21日走訪位於法拉盛41路的童子軍俱樂部(Boy's Club)提前投票站，現場投票人流零星。除宣誓選票(affidavit ballot)及缺席選票外，投票站內四台投票機截至中午12時30分顯示的投票數，分別為172票、137票、172票及145票，合計626票。

投票站協調員Joseph Leo表示，今年的實際投票人數比預期更低，十分冷清。前來投票者年齡層不一，但多數為亞裔面孔；站內也提供了孟加拉語、印地語、韓語、中文及西班牙語翻譯服務。

當日前來投票的楊女士表示，她因23日初選日另有安排，因此選擇提前投票。她每年都會投票，這次「應該支持現任聯邦眾議員孟昭文。」她說，華人若不出來投票，在政治上「更沒有聲音」，也更難讓民選官員重視社區需求。

也有選民在投票站外表達對法拉盛交通安排的不滿。一名女士表示，希望有人能轉告參選人朴永哲(Chuck Park)，請他向市長曼達尼反映，不要再取締或移動法拉盛的公車站點。她說，她的鄰居中有不少老人抱怨，由於公車站點改變，腿腳本就不便的他們如今需走更多路才能到相應車站。

朴永哲團隊的義工劉女士表示，她的本職是為非營利組織做可負擔房屋方面的研究，她認為皇后區需要新的民意代表，能真正聽見老人、普通居民及華人社區的聲音。她批評部分政客長期接受房地產開發商、賭場及華爾街利益相關者的捐款，難以充分代表基層需求。

也有華人選民表示，孟昭文是「東岸唯一的華裔國會議員」，華人社區不可能不支持。他並指出，若打開市選市舉局網站查看選票樣本，除英文外，便可見韓文及西班牙文的選票，沒有中文，「這都還不出來投票嗎？」

提前投票將於21日下午5時結束，22日(周一)全市投票站不開放，23日(周二)為初選日，投票時間為上午6時至晚上9時。選舉局提醒，選民應先查詢自己的指定投票站；提前投票站與初選日投票站可能不同。