尼克隊遊行男子昏厥 華人攝影師直擊急救員攀頂救援

男子隨後甦醒，在眾人合力下，被安全運送至地面。(圖片由辛博輝提供)

紐約尼克隊 (Knicks)上周在曼哈頓下城舉行了歷史性的奪冠紙片遊行，吸引百萬球迷加入。狂歡之餘，現場發生了一場展現「紐約精神」的生死營救；一名休班的新澤西州 急救員挺身而出，成功救回一名疑因藥物過量而失去知覺的男子。這驚險一幕，恰好被在場的華人 攝影師辛博輝(Agen Xin)用鏡頭完整記錄下來。

當時，身穿尼克隊球衣的球迷施里夫唐(Peter Shrieve-Don)率先發現異狀，注意到一名男子倒在錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站入口的玻璃遮雨棚上，身旁伴有嘔吐物。施里夫唐立刻向附近的紐約市警(NYPD)求助，但警方並未立即採取行動。眼看情況危急，施里夫唐不顧警方「會惹上麻煩」的警告，毅然攀爬上遮雨棚。而當他靠近時，發現該男子已失去意識。

隨後，來自新州楓林市(Maplewood)、隸屬於南橘郡急救隊的急救員凱莉(Simone Kelly)與另外幾名球迷也奮力爬上玻璃棚。凱莉表明醫療人員身分後迅速接管現場。施里夫唐隨身相機拍下的影片顯示，她對該男子使用了納洛酮(Narcan)鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。男子隨後甦醒，甚至試圖擁抱和親吻凱莉。最後，在眾人合力下，男子被安全運送至地面，交由市消防局(FDNY)的救護人員送醫。

這段充滿戲劇性的救援過程，被華人視覺創作者及攝影師辛博輝全程捕捉。他回憶道，當時現場非常擁擠，他沒有太多時間思考，只是出於攝影師的本能繼續觀察和按下快門，「很多真實發生的畫面不會重來，攝影師能做的就是把它留下來」。

這組紀實照片隨後引發廣泛關注，吸引主流媒體爭相洽談授權報導。辛博輝感慨，這次經歷讓他再次感受到紐約街頭的真實力量——即便在混亂與擁擠中，人們依然會在關鍵時刻伸出援手。

而一夕爆紅的急救員凱莉，則在社群媒體上幽默喊話，「Instagram 的互動率固然很棒，但有誰能把我的名字遞給醫學院的招生委員會呢？」

她對該男子使用了納洛酮(Narcan)鼻噴劑，並進行胸骨摩擦。(圖片由辛博輝提供)

凱莉表明醫療人員身分後迅速接管現場。(圖片由辛博輝提供)

一名休班的新澤西州急救員挺身而出，成功救回一名疑因藥物過量而失去知覺的男子。(圖片由辛博輝提供)