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世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

記者高雲兒／紐約即時報導
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因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒...
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃(FIFA)足球賽開賽以來，隨著紐約市驟然變成一個巨大的國際觀賽派對場所，本地餐館的調酒師和服務生發現，許多遊客似乎不了解美國的小費文化。

據估計，多達120萬足球迷湧入新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)的大都會體育場(MetLife Stadium)觀看比賽，從白天的比賽開始到深夜的慶祝活動，紐約市的酒吧和餐廳裡都擠滿了人。紐約市府還特別推出「五區贏家特惠」(Five Borough Winners Special)活動，全市近600家餐廳、酒吧及咖啡廳在賽事期間提供專屬的26元觀賽餐飲特惠。

餐館收銀機雖響個不停，啤酒也暢飲無礙，餐桌座無虛席，然而餐館裡侍應生得到的小費卻少得可憐。

據「紐約郵報」報導，包括紐約市在內的一些城市正在採取措施解決這一問題。報導引述行業團體和餐廳經營者說，堪薩斯城、亞特蘭大和費城等地的餐廳在世界盃期間已開始在帳單中自動加收20%的小費，而這樣的做法，紐約市一些餐廳早就這麼做。

支持者表示，此舉旨在保護嚴重仰賴小費的餐廳服務人員，並避免不熟悉美國小費習俗的遊客感到困惑。

曼哈頓西46街的McCarthy's Pub NYC酒吧的女侍應生達歌特(Louise Daggett)表示，為來自世界各地的顧客服務，既令人疲憊又充滿樂趣。「大家都非常友善……他們熱情開朗，人也特別好」，不過許多外國球迷對美國人簽收單和計算小費的習慣感到困惑，很多人都沒給小費。

達歌特說，當一大群人在幾個小時內點了無數瓶啤酒時，可能讓人感到惱火，因為他們的帳單都接近700元，服務生卻得不到他們的小費。她說她相信多數遊客並不是無禮，而是不了解美國的情況。有的人會問，「我該怎麼做？」她說她會向他們解釋，在這個城市，給小費很普遍，而且這是一種很好的習慣。

赫利酒吧(Hurley's Saloon)東主卡利馬諾(Anne Calimano)說，「很明顯，這些顧客不會像往常那樣給小費。」

不過她也說，大多數困惑都源自於文化，而不是吝嗇。因為在許多國家，小費很少甚至沒有，例如歐洲餐廳像其他行業一樣支付員工工資，員工不依賴小費，所以顧客認為他們已經為服務付費了。

卡利馬諾說：「酒保可能會問顧客，『服務還不錯嗎？』他們會回答『不錯』。然後就沒有下文了。」她說她的員工已經學會隨機應變。

在美國去餐館用餐給小費並非單純的「獎勵」，而是服務業員工的核心收入來源。因此高達15%至20%的小費通常被視為「隱形強制」的消費標準。

紐約餐飲大亨馬洪(Robert Mahon)明確表示，其旗下的馬洪餐飲集團(Mahon Hospitality)不會在世界盃期間強制顧客給小費，他主張顧客根據服務品質自願給小費，而不是因為大型賽事而被迫埋單。

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒...
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

精華 FAQ

  • 餐廳雖然客滿、營收增加，但許多外國球迷沒有留下足夠小費，讓高度依賴小費收入的侍應生與調酒師感到困擾，甚至影響實際所得。

  • 餐廳業者希望藉由自動加收20%服務費，保障員工收入不因遊客不熟悉規則而下降，同時也避免顧客對美國小費文化感到混淆。

  • 部分業者認為這多半是文化差異而非故意吝嗇，因為許多國家沒有小費習慣；餐廳員工因此會主動向客人說明，美國用餐給小費很普遍。

小費 紐約市 世界盃

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