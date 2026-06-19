我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

高爾夫公開賽湧入4萬球迷 長島鐵路增班設臨時車站疏運

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為因應高爾夫公開賽賽事期間的人潮，長島鐵路(LIRR)增開列車班次並啟用臨時車站...
為因應高爾夫公開賽賽事期間的人潮，長島鐵路(LIRR)增開列車班次並啟用臨時車站，但由於搭車旅客眾多，部分班次仍出現延誤。長島鐵路列車停靠法拉盛緬街站。（記者許振輝/攝影）

2026年美國高爾夫公開賽(U.S. Open Golf Championship)本周重返長島南安普敦(Southampton)的Shinnecock Hills Golf Club，吸引大批高爾夫球迷前往觀賽。為因應賽事期間的人潮，大都會運輸署(MTA)旗下長島鐵路(LIRR)增開列車班次並啟用臨時車站，但由於搭車旅客眾多，部分班次仍出現延誤。

根據長島鐵路統計，今年賽事期間預計有約4萬名觀眾前往球場觀賽。為減輕漢普頓地區(Hamptons)的交通壓力，LIRR特別在球場附近設置臨時的Shinnecock Hills車站，讓球迷下車後即可步行前往賽場。MTA表示，相關規劃籌備近兩年，並將列車運載能力由2018年賽事期間的10節車廂提升至12節車廂。

不過，賽事首日仍有大量觀眾集中搭乘蒙托克支線(Montauk Branch)列車，導致部分班次出現延誤。個別列車因乘客過多及調度因素，延誤時間一度達40分鐘左右，部分球迷因此比預定時間晚抵達球場。

長島鐵路總裁弗里(Rob Free)表示，搭乘火車仍是前往美國公開賽最方便且有效率的交通方式。他呼籲觀眾盡量利用大眾運輸工具，避免自行開車，以減少當地道路壅塞情況。主辦單位美國高爾夫協會(USGA)也指出，2018年美國公開賽期間超過7萬7000人次搭乘鐵路往返球場，今年的運輸能力較上次賽事大幅提升，希望能為球迷提供更順暢的交通服務。

第126屆美國公開賽於6月18日至21日舉行。由於Shinnecock Hills Golf Club位於長島東端，每逢大型體育賽事或旅遊旺季，當地交通都面臨不小挑戰。今年主辦單位與交通部門提前部署運輸計畫，雖然首日仍出現零星延誤，但整體運作大致順利。

精華 FAQ

  • 因為賽事在長島南安普敦舉行，預估約有四萬名觀眾前往球場，若大量自行開車，將使漢普頓地區道路更擁塞，因此MTA與LIRR提前規劃增班疏運。

  • LIRR增開列車班次，並在球場附近啟用臨時Shinnecock Hills車站，方便球迷下車後步行入場。同時將運載能力由2018年的10節提升至12節車廂。

  • 首日大量觀眾集中搭乘蒙托克支線，部分班次因乘客過多和調度因素延誤，最長約四十分鐘，導致一些球迷比預定時間晚抵達球場，但整體運作仍算順利。

長島鐵路 長島 MTA

上一則

布碌崙無證客庇護所任內爆貪腐 前主計長蘭德被批疑從未審計
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

灣區世界盃觀賽交通全攻略 教你10元直達球場

灣區世界盃觀賽交通全攻略 教你10元直達球場
世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸

世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸
南加看世界盃坐Metro 單程票價僅1.75元

南加看世界盃坐Metro 單程票價僅1.75元
世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行

世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」
世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強