布碌崙無證客庇護所任內爆貪腐 前主計長蘭德被批疑從未審計

前市主計長、國會議員參選人蘭德因任主計長期間，疑似未審計布碌崙一間涉貪數千萬元無證客庇護所合約的非營利機構，遭到批評。(歐新社)

布碌崙 非營利組織「BHRAGS Home Care Inc.」在未經公開競標的情況下，獲得市府數千萬元無證客庇護 所合約，其高層主管卻涉嫌中飽私囊、收取回扣。聯邦起訴書解封當天，布碌崙聯邦檢察官、市調查局代理局長及聯邦調查局紐約辦事處助理主任相繼公開表態。然而，在貪腐案發生期間主掌市府財政的前任市主計長蘭德 (Brad Lander)，則因對此保持沉默而遭到批評。

從未審計 批評聲浪四起

蘭德在2024年已正式獲悉針對該機構的回扣指控，且相關指控早在數月前便已公開在案，但他從未對BHRAGS展開審計。批評人士指出，蘭德得知此事時，恰好剛宣布投入2025年市長選舉。前任主計長斯靜格(Scott Stringer)直言「這份合約本應被拒絕，理應進行全面的盡職調查。」

緊急豁免開門 一份變五份

BHRAGS於2022年秋季首次承接市府合約，數月之內即從一份擴展至五份，全數以緊急採購名義免除競標程序。2022年7月，蘭德應亞當斯(Eric Adams)要求批准緊急豁免，主計長辦公室此後在未深入調查BHRAGS過往記錄的情況下逐一核准相關合約。蘭德任內針對移民服務合約所啟動的實質審計只有一件，對象是另一間同樣獲得無證客庇護所合約的機構「DocGo」，而非BHRAGS。律師米爾曼(Claude Millman)發現，蘭德辦公室在已知悉腐敗指控數月後，仍於2025年2月批准向BHRAGS追加逾九萬元的合約修訂。

合約金額翻倍 問題持續擴大

儘管腐敗疑雲早已浮現，市遊民局在2024年2月至6月間，仍將BHRAGS合約金額從3140萬元增至6850萬元。市社會服務局雖於同年9月對BHRAGS實施「糾正行動計畫」並通知主計長辦公室，但薩梅迪(Roberto Samedy)當時在書面陳述中對問題交易作出不實聲明，案情其後轉介市調查局，引發聯邦調查。

蘭德競選辦公室拒絕回應蘭德競選發言人拒絕就此事說明。Politico報導顯示，蘭德競選市長期間官方日程在33個工作日中完全空白。競選辦公室以「138項深度審計」作為反駁，但BHRAGS不在名單之列。

機構換帥 納入監察

起訴書公布後，市社會服務局將BHRAGS管理的庇護所從九處縮減至四處，市調查局亦準備對其實施獨立監察。BHRAGS已更換新領導層，代理執行主任皮爾斯(Frances Pierce)表示，機構「以誠信及最高道德標準服務有需要的人士，始終是50多年來工作的核心所在」。

DSS發言人夏瑪(Neha Sharma)則表示，BHRAGS至今已履行糾正計畫要求，並強調「少數高層人員的失德行為，並不代表整個機構的日常工作」。BHRAGS所有無證客服務合約均預計於本月底到期，若日後競投市府合約，亦須主動披露其糾正行動計畫。