布碌崙無證客庇護所任內爆貪腐 前主計長蘭德被批疑從未審計
布碌崙非營利組織「BHRAGS Home Care Inc.」在未經公開競標的情況下，獲得市府數千萬元無證客庇護所合約，其高層主管卻涉嫌中飽私囊、收取回扣。聯邦起訴書解封當天，布碌崙聯邦檢察官、市調查局代理局長及聯邦調查局紐約辦事處助理主任相繼公開表態。然而，在貪腐案發生期間主掌市府財政的前任市主計長蘭德(Brad Lander)，則因對此保持沉默而遭到批評。
從未審計 批評聲浪四起
蘭德在2024年已正式獲悉針對該機構的回扣指控，且相關指控早在數月前便已公開在案，但他從未對BHRAGS展開審計。批評人士指出，蘭德得知此事時，恰好剛宣布投入2025年市長選舉。前任主計長斯靜格(Scott Stringer)直言「這份合約本應被拒絕，理應進行全面的盡職調查。」
緊急豁免開門 一份變五份
BHRAGS於2022年秋季首次承接市府合約，數月之內即從一份擴展至五份，全數以緊急採購名義免除競標程序。2022年7月，蘭德應亞當斯(Eric Adams)要求批准緊急豁免，主計長辦公室此後在未深入調查BHRAGS過往記錄的情況下逐一核准相關合約。蘭德任內針對移民服務合約所啟動的實質審計只有一件，對象是另一間同樣獲得無證客庇護所合約的機構「DocGo」，而非BHRAGS。律師米爾曼(Claude Millman)發現，蘭德辦公室在已知悉腐敗指控數月後，仍於2025年2月批准向BHRAGS追加逾九萬元的合約修訂。
合約金額翻倍 問題持續擴大
儘管腐敗疑雲早已浮現，市遊民局在2024年2月至6月間，仍將BHRAGS合約金額從3140萬元增至6850萬元。市社會服務局雖於同年9月對BHRAGS實施「糾正行動計畫」並通知主計長辦公室，但薩梅迪(Roberto Samedy)當時在書面陳述中對問題交易作出不實聲明，案情其後轉介市調查局，引發聯邦調查。
蘭德競選辦公室拒絕回應蘭德競選發言人拒絕就此事說明。Politico報導顯示，蘭德競選市長期間官方日程在33個工作日中完全空白。競選辦公室以「138項深度審計」作為反駁，但BHRAGS不在名單之列。
機構換帥 納入監察
起訴書公布後，市社會服務局將BHRAGS管理的庇護所從九處縮減至四處，市調查局亦準備對其實施獨立監察。BHRAGS已更換新領導層，代理執行主任皮爾斯(Frances Pierce)表示，機構「以誠信及最高道德標準服務有需要的人士，始終是50多年來工作的核心所在」。
DSS發言人夏瑪(Neha Sharma)則表示，BHRAGS至今已履行糾正計畫要求，並強調「少數高層人員的失德行為，並不代表整個機構的日常工作」。BHRAGS所有無證客服務合約均預計於本月底到期，若日後競投市府合約，亦須主動披露其糾正行動計畫。
因其在未經公開競標下取得數千萬元庇護所合約，之後又被揭高層涉嫌收回扣與中飽私囊，令外界質疑市府審批與監督失效。 批評者認為蘭德在2024年已得知相關回扣指控，卻未對BHRAGS展開審計；即使在追加合約修訂時仍未介入，因此被質疑放任問題延燒。 起訴書解封後，市社會服務局已將其管理的庇護所由九處縮減至四處，市調查局也準備實施獨立監察，未來續約須披露糾正計畫。
精華 FAQ
因其在未經公開競標下取得數千萬元庇護所合約，之後又被揭高層涉嫌收回扣與中飽私囊，令外界質疑市府審批與監督失效。
批評者認為蘭德在2024年已得知相關回扣指控，卻未對BHRAGS展開審計；即使在追加合約修訂時仍未介入，因此被質疑放任問題延燒。
起訴書解封後，市社會服務局已將其管理的庇護所由九處縮減至四處，市調查局也準備實施獨立監察，未來續約須披露糾正計畫。
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