聯合健保CEO命案…孟喬內撤回精神失控辯護 審判添變數

孟喬內律師團隊宣布撤回「極度情緒失控」精神健康辯護申請。(路透)

聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案持續出現新發展。被告孟喬內 (Luigi Mangione)律師團隊14日向法院提交文件，宣布撤回「極度情緒失控」精神健康辯護申請，而此舉距法官公開此一辯護策略僅隔一天，但孟喬內團隊並未說明撤回辯護申請的理由。

承審法官卡羅(Gregory Carro)13日在庭上透露，孟喬內擬援引紐約州 法律，主張自己於2024年在曼哈頓 中城一家飯店外槍殺湯普森時，處於「極度情緒失控」狀態。然而，辯護律師次日即致函卡羅，表示「暫時」撤回該項聲請，但未作進一步說明。目前曼哈頓地方檢察官辦公室與辯護團隊均拒絕就此發表評論。

依紐約州法律，謀殺被告若能成功主張「極度情緒失控」，且該狀態具有合理解釋，罪名可從二級謀殺降至一級過失殺人，最高刑期將大幅縮短。此辯護方向一旦成立，審判焦點將從「是否犯罪」轉為「犯案時的精神狀態」。

檢察官指控，孟喬內去年尾隨前往紐約市出席投資人大會的湯普森，在飯店外將其槍殺。警方事後透過監視錄影追蹤其行蹤，逮捕時在其身上起獲一把手槍、裝填好的彈匣，以及一本記載犯案計畫的筆記本。

卡羅法官上月裁定，槍枝與筆記本等大部分證物可在審判中出示，但手機、護照、錢包及電腦晶片不得呈堂。隨著精神健康辯護撤回，原定應隨之解封的相關文件、電郵及筆錄，亦將繼續維持封存。

孟喬內目前在州、聯邦兩個層級均面臨訴訟，並悉數作出無罪答辯。在州層級，孟喬內面臨曼哈頓法院的二級謀殺、非法持有武器等多項指控，審判預定9月開庭。在聯邦層級，紐約聯邦地區法院法官加內特(Margaret Garnett)今年1月裁定，撤銷對孟喬內的謀殺與槍械相關指控，使其得以免除死刑，但仍保留兩項聯邦跟蹤罪名，最高可判處終身監禁且不得假釋，聯邦審判亦預計於稍後進行。