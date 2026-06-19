我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱烏龍開局寫歷史 美國1-0領先澳洲

聯合健保CEO命案…孟喬內撤回精神失控辯護 審判添變數

聯合健保CEO命案…孟喬內撤回精神失控辯護 審判添變數

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟喬內律師團隊宣布撤回「極度情緒失控」精神健康辯護申請。(路透)
孟喬內律師團隊宣布撤回「極度情緒失控」精神健康辯護申請。(路透)

聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案持續出現新發展。被告孟喬內(Luigi Mangione)律師團隊14日向法院提交文件，宣布撤回「極度情緒失控」精神健康辯護申請，而此舉距法官公開此一辯護策略僅隔一天，但孟喬內團隊並未說明撤回辯護申請的理由。

承審法官卡羅(Gregory Carro)13日在庭上透露，孟喬內擬援引紐約州法律，主張自己於2024年在曼哈頓中城一家飯店外槍殺湯普森時，處於「極度情緒失控」狀態。然而，辯護律師次日即致函卡羅，表示「暫時」撤回該項聲請，但未作進一步說明。目前曼哈頓地方檢察官辦公室與辯護團隊均拒絕就此發表評論。

依紐約州法律，謀殺被告若能成功主張「極度情緒失控」，且該狀態具有合理解釋，罪名可從二級謀殺降至一級過失殺人，最高刑期將大幅縮短。此辯護方向一旦成立，審判焦點將從「是否犯罪」轉為「犯案時的精神狀態」。

檢察官指控，孟喬內去年尾隨前往紐約市出席投資人大會的湯普森，在飯店外將其槍殺。警方事後透過監視錄影追蹤其行蹤，逮捕時在其身上起獲一把手槍、裝填好的彈匣，以及一本記載犯案計畫的筆記本。

卡羅法官上月裁定，槍枝與筆記本等大部分證物可在審判中出示，但手機、護照、錢包及電腦晶片不得呈堂。隨著精神健康辯護撤回，原定應隨之解封的相關文件、電郵及筆錄，亦將繼續維持封存。

孟喬內目前在州、聯邦兩個層級均面臨訴訟，並悉數作出無罪答辯。在州層級，孟喬內面臨曼哈頓法院的二級謀殺、非法持有武器等多項指控，審判預定9月開庭。在聯邦層級，紐約聯邦地區法院法官加內特(Margaret Garnett)今年1月裁定，撤銷對孟喬內的謀殺與槍械相關指控，使其得以免除死刑，但仍保留兩項聯邦跟蹤罪名，最高可判處終身監禁且不得假釋，聯邦審判亦預計於稍後進行。

精華 FAQ

  • 他原擬依紐約州法律主張，自己在槍殺湯普森時處於「極度情緒失控」狀態，若獲法院接受，可能影響罪名與刑期，讓案件焦點轉向犯案當下的精神狀態。

  • 辯護撤回後，原本可能解封的相關文件、電郵與筆錄將繼續封存，州案仍以二級謀殺等指控進行，審判重點也會回到是否構成犯罪及證據認定。

  • 他在州、聯邦兩個層級都面臨訴訟。州案含二級謀殺與非法持有武器等指控，預定9月開庭；聯邦案則保留兩項跟蹤罪名，最高可判終身監禁。

孟喬內 曼哈頓 紐約州

上一則

1個月2度出現路面異常 拉瓜迪亞機場跑道再度關閉後重啟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

寶馬山野火開審 檢：失戀男引燃 他還想殺華人CEO

寶馬山野火開審 檢：失戀男引燃 他還想殺華人CEO
聯邦法官駁回延期申請 非法撲克賭局案11月如期開審

聯邦法官駁回延期申請 非法撲克賭局案11月如期開審
扮警槍殺明州1對議員夫婦、另1對重傷 兇手認罪 換取不求處死刑

扮警槍殺明州1對議員夫婦、另1對重傷 兇手認罪 換取不求處死刑
9：0 大法官全數支持大麻使用者可擁槍

9：0 大法官全數支持大麻使用者可擁槍

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內