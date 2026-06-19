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1個月2度出現路面異常 拉瓜迪亞機場跑道再度關閉後重啟

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1個月2度出現路面異常 拉瓜迪亞機場跑道再度關閉後重啟

記者戴慈慧／紐約即時報導
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皇后區拉瓜迪亞機場跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後...
皇后區拉瓜迪亞機場跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後，機場已於18日上午重新開放涉事跑道。(路透)

拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)日前因跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後，機場已於18日上午重新開放涉事跑道。這也是該機場不到一個月內第二次因相同區域的地面問題而被迫暫停跑道運作。

根據機場管理單位表示，工作人員在例行巡檢期間，於4/22跑道旁發現約兩英吋深的路面凹陷。雖然官方強調並不存在立即性的飛航安全風險，但出於謹慎考量，決定自17日下午5時起暫時關閉跑道，並進行進一步測試與地基穩定工程。

施工團隊連夜進行檢查及補強作業，機場於18日清晨確認跑道已符合安全標準，並於上午6時30分左右恢復正常運作。期間，航班改由機場另一條主要跑道13/31起降，但仍造成部分航班延誤。

涉事跑道在今年5月下旬才因發現天坑而關閉兩天。當時正值Memorial Day假期前夕，大量航班受到影響，數百架次航班出現延誤或取消情況。相關單位其後動用地質雷達設備檢測地下結構並展開修復工程。

此次再度出現路面異常，引發外界對機場基礎設施狀況的關注。機場管理方表示，目前工程與地質專家仍在調查造成凹陷及先前天坑事件的真正原因，並將持續監測相關區域，以確保飛航安全。

精華 FAQ

  • 因例行巡檢發現跑道旁約兩英吋深的路面凹陷，機場雖稱無立即飛安風險，但仍基於謹慎原則關閉跑道，進行進一步測試與地基穩定補強。

  • 施工團隊連夜檢查並補強後，機場於18日清晨確認跑道符合安全標準，並在上午6時30分左右恢復正常運作，期間航班改由另一跑道起降。

  • 因為同一跑道附近不到一個月內兩度出現地面異常，先前還曾因天坑關閉兩天並造成大量航班延誤或取消，讓外界質疑機場基礎設施狀況。

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