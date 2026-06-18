皇后區6歲男童遊樂場遭陌生男子襲擊 NYPD公布影像緝兇

警方正追緝一名於皇后區森林小丘攻擊男童的男子。(圖NYPD提供)

紐約市 警112分局(Forest Hills)正在追緝一名涉嫌於皇后區 森林小丘(Forest Hills)一處校園遊樂場無故襲擊六歲男童的男子。警方呼籲知情民眾協助辨認嫌犯身分。

案件發生於15日下午6時左右。當時這名六歲男童與母親在位於69-49 Kessel St.、PS 144Q(Col. Jeromus Remsen School)後方遊樂場活動，一名陌生男子突然接近男童，並以手掌拍打其後腦。

警方指出，男童遭襲時母親就在身旁。嫌犯犯案後立即逃離現場，朝不明方向離去。救護人員隨後將男童送往長島 猶太森林小丘醫院(Long Island Jewish Forest Hills)檢查治療。雖然男童沒有明顯外傷，但頭部疼痛情況明顯。

根據警方公布監視器照片，顯示嫌犯為一名亞裔男子，年約30至40歲，黑色頭髮，配戴無框眼鏡，案發時身穿淺藍色有領襯衫。

警方目前仍在追查嫌犯下落，任何掌握線索者可致電止罪熱線(Crime Stoppers)1-800-577-TIPS提交線索，也可透過社群平台X聯絡@NYPDTips。