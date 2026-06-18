皇后區6歲男童遊樂場遭陌生男子襲擊 NYPD公布影像緝兇
紐約市警112分局(Forest Hills)正在追緝一名涉嫌於皇后區森林小丘(Forest Hills)一處校園遊樂場無故襲擊六歲男童的男子。警方呼籲知情民眾協助辨認嫌犯身分。
案件發生於15日下午6時左右。當時這名六歲男童與母親在位於69-49 Kessel St.、PS 144Q(Col. Jeromus Remsen School)後方遊樂場活動，一名陌生男子突然接近男童，並以手掌拍打其後腦。
警方指出，男童遭襲時母親就在身旁。嫌犯犯案後立即逃離現場，朝不明方向離去。救護人員隨後將男童送往長島猶太森林小丘醫院(Long Island Jewish Forest Hills)檢查治療。雖然男童沒有明顯外傷，但頭部疼痛情況明顯。
根據警方公布監視器照片，顯示嫌犯為一名亞裔男子，年約30至40歲，黑色頭髮，配戴無框眼鏡，案發時身穿淺藍色有領襯衫。
警方目前仍在追查嫌犯下落，任何掌握線索者可致電止罪熱線(Crime Stoppers)1-800-577-TIPS提交線索，也可透過社群平台X聯絡@NYPDTips。
案件發生於15日下午6時左右，地點在皇后區森林小丘69-49 Kessel St.的PS 144Q後方校園遊樂場。當時男童與母親正在場內活動，隨後遭陌生男子突然接近並襲擊。 警方指出，嫌犯以手掌拍打男童後腦，男童被襲時母親就在身旁。雖然送醫後未見明顯外傷，但孩子頭部疼痛明顯，已被送往長島猶太森林小丘醫院檢查治療。 警方已公布監視器照片追查，嫌犯被描述為約30至40歲的亞裔男子，黑髮、戴無框眼鏡，案發時穿淺藍色有領襯衫。知情者可致電Crime Stoppers或聯絡@NYPDTips。
精華 FAQ
案件發生於15日下午6時左右，地點在皇后區森林小丘69-49 Kessel St.的PS 144Q後方校園遊樂場。當時男童與母親正在場內活動，隨後遭陌生男子突然接近並襲擊。
警方指出，嫌犯以手掌拍打男童後腦，男童被襲時母親就在身旁。雖然送醫後未見明顯外傷，但孩子頭部疼痛明顯，已被送往長島猶太森林小丘醫院檢查治療。
警方已公布監視器照片追查，嫌犯被描述為約30至40歲的亞裔男子，黑髮、戴無框眼鏡，案發時穿淺藍色有領襯衫。知情者可致電Crime Stoppers或聯絡@NYPDTips。
上一則