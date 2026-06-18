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布碌崙工業城將舉辦為期兩周的足球狂歡節

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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布碌崙工業城將舉辦為期兩周的足球狂歡節。(Footballco提供)
布碌崙工業城將舉辦為期兩周的足球狂歡節。(Footballco提供)

國際足球總會(FIFA)世界盃期間，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的工業城(Industry City)將舉辦為期兩周的足球狂歡節House of GOAL，球迷們將沉浸在被世界盃帶火的足球文化中，迎來一個致力於推廣足球運動的文化節。

House of GOAL將於7月3日至17日在位於布碌崙34街51號的工業城舉辦。本次活動圍繞著七大主題——玩樂、音樂、科技、觀賽、時尚、美食和藝術展開，並將舉辦一系列活動，包括迷你足球訓練場、DJ表演、世界盃比賽直播、服裝快閃店、美食體驗和藝術展覽。

國際足球媒體公司Footballco負責組織本次活動，這也是該公司首次舉辦大型線下活動，主辦單位預計在為期兩周的活動中吸引約 20萬名參與者。他們還邀請了位於布什維克(Bushwick)的沉浸式表演場地House of Yes共同參與這次活動。House of Yes以其大型體驗式夜生活製作而聞名。

「如今，足球的影響力早已超越球場，它是一種連接世界各地人們的文化語言」，Footballco北美首席執行長瓦根漢姆(Jason Wagenheim)表示，「House of GOAL旨在打造一個空間，讓人們能夠全面體驗足球文化，從音樂和時尚到遊戲和故事講述，應有盡有」。

House of GOAL場地開放時間周一到周五為下午1 時至晚上9時，周末開到凌晨3時。白天活動免費入場，但部分晚間活動，例如DJ表演，需付費。所有門票資訊均可在活動網站https://www.goal.com/houseofgoal上找到。

美國隊在世界盃首戰以4-1擊敗巴拉圭，取得了開門紅。他們將於19日(周五)迎戰澳大利亞，進行小組賽三場比賽中的第二場。

布碌崙工業城將舉辦為期兩周的足球狂歡節。(Footballco提供)
布碌崙工業城將舉辦為期兩周的足球狂歡節。(Footballco提供)

精華 FAQ

  • 活動將於7月3日至17日在布碌崙日落公園的工業城舉行，地址是布碌崙34街51號，為期兩周，讓球迷在世界盃期間參與沉浸式足球文化活動。

  • 活動圍繞玩樂、音樂、科技、觀賽、時尚、美食和藝術七大主題，包含迷你足球訓練場、DJ表演、世界盃直播、快閃店、餐飲體驗與藝術展覽。

  • 本次活動由國際足球媒體公司Footballco主辦，並與布什維克的House of Yes合作，主辦方預計吸引約二十萬人，白天免費入場，部分晚間活動需付費。

布碌崙 世界盃 布魯克林

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