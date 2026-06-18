遊行大烏龍 尤恩退役33號驚現紐約市政廳 掛板凳球員名下
紐約市18日為尼克隊舉行封王彩帶遊行，但終點站市政廳(City Hall)卻鬧出烏龍：現場懸掛的巨幅看板，竟把板凳球員瓊斯(Dillon Jones)的球衣號碼，誤植為傳奇中鋒尤恩(Patrick Ewing)的退役號碼33號。
紐約郵報(New York Post)報導，球迷對這次失誤既震驚又憤怒，有球迷批評，除非是外星人或假球迷，否則不可能不知道尼克隊33號的神聖意義。
「身為紐約人不可能不知道33號屬於誰，」一名建築工人狄亞斯(Marquis Diaz)說，「尤恩是傳奇球星，這就是為什麼尼克將他的號碼退役。」
「他們是故意要惹火我們的吧，」尼克球迷阿利斯特(Allister)說，「你應該要再三確認，確認完還要再確認一次。怎麼會犯這種錯？」
出錯的是市政廳外牆布置的奪冠陣容巨幅看板，市長曼達尼(Zohran Mamdani)在此將城市之鑰頒給尼克球員及全體團隊。
尤恩本人今日也有出席遊行，他還是尼克隊現職人員，擔任「籃球大使」(basketball ambassador)一職。
尤恩在紐約效力15個賽季，被視為尼克隊史最偉大的球員之一。尼克隊在2003年將他的33號球衣退役，如今高掛在麥迪遜廣場花園的屋頂。
瓊斯的號碼是1號，本季只代表尼克隊出賽7場例行賽，今年季後賽並未上場。他的確曾穿過33號球衣，只不過那是先前效力巫師隊時的號碼。
一名球迷柯蒂斯(Curtis)則直稱這是「褻瀆」：「是尤恩成就了這座城市。」
市府在市政廳外牆布置奪冠看板時，竟把板凳球員瓊斯的資訊誤植，錯寫成傳奇中鋒尤恩的退役33號，成為現場最大烏龍。 因為33號對尼克球迷具有高度象徵意義，代表隊史傳奇尤恩。球迷認為不可能不知道，質疑市府與主辦方連基本校對都沒做好。 尤恩是尼克隊史名將，33號已在2003年退役，現仍擔任籃球大使；瓊斯則是本季僅出賽7場的板凳球員，實際號碼是1號。
精華 FAQ
市府在市政廳外牆布置奪冠看板時，竟把板凳球員瓊斯的資訊誤植，錯寫成傳奇中鋒尤恩的退役33號，成為現場最大烏龍。
因為33號對尼克球迷具有高度象徵意義，代表隊史傳奇尤恩。球迷認為不可能不知道，質疑市府與主辦方連基本校對都沒做好。
尤恩是尼克隊史名將，33號已在2003年退役，現仍擔任籃球大使；瓊斯則是本季僅出賽7場的板凳球員，實際號碼是1號。
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