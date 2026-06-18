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3歲童疑遭毆打致死 布碌崙母親、男友被大陪審團起訴謀殺罪

記者顏潔恩／紐約即時報導
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三歲男童被送往SUNY Downstate醫療中心時，已死亡數個小時。(取自谷歌...
三歲男童被送往SUNY Downstate醫療中心時，已死亡數個小時。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)18日宣布，一名母親與她男友涉嫌虐殺其三歲兒子，遭到大陪審團起訴；檢方指出，法醫認定男童因遭受虐待而死亡，兩名被告疑似曾持鈍器傷害他，加上疏忽照顧，讓男童長期陷入飢餓與脫水，最終不治。

法律文件顯示，被告為39歲的懷特(Robert White)及25歲的戴維思(Sunshyne Davis)，去年3月9日上午11時左右，兩人將三歲的Kyng Davis遺體送至東弗萊布許(East Flatbush)的SUNY Downstate醫療中心，該名男童為戴維思的兒子；當時男童身上有瘀傷，並已失去意識。

戴維思當時與醫護人員簡單交談後，在院方還未來得及詢問或確認身分前，便與男友駕車離開醫院；兩人當時生活在懷特的汽車內，並無穩定居所。

市首席法醫辦公室介入後鑑定，男童死於兒童虐待，且送到醫院時已經死亡至少數小時，死因包括被鈍器造成的創傷，以及因疏忽照顧導致的飢餓與脫水；在男童身亡的數個星期前，他曾因尿濕身上而引發懷特不滿，遭其多次毆打臉部。

這起事故後，戴維思的家屬曾表示，自從Kyng死亡後，他們一直無法聯繫上戴維思；此外家人也指出，戴維思有發展障礙(developmental disabilities)，且缺乏分辨許多事情是非對錯的能力。

戴維思18日在布碌崙國王郡最高法院出庭應訊，面對二級謀殺、二級誤殺和危害兒童福利等罪名，表示不認罪，同時法官下令她不得保釋羈押，案件將於7月31日(周五)再次開庭；而懷特此前已在去年3月因涉嫌二級攻擊罪被收押，他將就此案稍後出庭。

「這名無辜的孩子據稱日復一日地遭受折磨，被剝奪最基本的照顧與關愛」，蔣沙樂說道，身為男童地母親，戴維思未盡到應有的義務，反而施加更多的傷害，「我們將積極追究此案，為男童討回公道，並讓相關人士為這場悲劇負責」。

精華 FAQ

  • 檢方指控39歲懷特與25歲戴維思涉嫌虐待致死三歲男童，並以二級謀殺、二級誤殺及危害兒童福利等罪名追訴，案件已由大陪審團起訴。

  • 市首席法醫認定男童死於兒童虐待，送醫時已死亡數小時，死因包括鈍器造成的創傷，以及長期疏忽照顧導致的飢餓與脫水。

  • 戴維思已在布碌崙國王郡最高法院出庭，對指控表示不認罪，且被裁定不得保釋；懷特先前因二級攻擊罪被收押，之後將再就此案出庭。

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