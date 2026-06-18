獨家╱法拉盛19歲華裔青年回家了 家屬盼尋求支持資源

由紐約市警109分局發布尋人啟事的19歲華裔青年黃進恩(Jinen Huang，音譯)已平安返家。(市警局提供)

日前由紐約市警109分局發布尋人啟事的19歲華裔 青年黃進恩(Jinen Huang，音譯)，已平安返家。黃進恩的祖母18日下午表示，孫子於18日零時左右自行回到家中。她說，孩子失聯期間曾外出「流浪」，在地鐵站 附近過夜，讓家人十分擔心。

警方此前表示，黃進恩於16日下午約2時30分，離開法拉盛 拉伯納姆大道(Laburnum Ave)140-18號附近住所後失蹤。尋人啟事發布後，引發社區關注。其祖母表示，黃進恩並非由警方或他人送回，而是在18日零時左右自己返家。

祖母說，黃進恩回家後告訴她，自己16日外出、18日返家，期間曾搭乘地鐵，也曾在地鐵站附近過夜。她問孫子睡在哪裡，他回答是在地鐵站外面；她又問是否一個人，他說身邊還有兩三個人，一起蓋被子。祖母聽後仍心有餘悸，表示孩子安全意識不足，自己也難以時刻跟隨。

她說，黃進恩平日對地鐵和地圖十分著迷，常研究路線圖，也會搭乘地鐵到不同地方。他曾告訴家人，自己坐車到過布碌崙（布魯克林）、中央公園等地。18日返家後，他仍拿著地圖研究路線。祖母說，過去他也曾晚歸，但通常仍會在當天回家；這次兩天未歸且無法聯繫，讓全家非常緊張，夜不能寐。

祖母表示，家中長輩年紀已大，照顧上面臨不少壓力。她18日還帶著黃進恩外出辦事，但因前一天擔心孫子未能休息好，加上身體不適，途中一度暈車嘔吐。她說，看到孫子平安回來固然放心，但也擔心未來若再發生類似情況，家人難以應對。

她也提到，希望能為黃進恩申請相關支持服務，讓他未來有機會接受更合適的職業訓練或就業安排。她說，若能有專門資源協助像他這樣的年輕人，讓他在安全、穩定的環境中學習或工作，對家庭也是很大的幫助。祖母感謝社區對尋人消息的關注，也希望有了解相關服務資源的熱心人士，能提供更多協助。