紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書

現任曼哈頓華埠州眾議員、並正在參加該區州參議員初選的李榮恩(圖中演講者)獲得華裔國會議員孟昭文的背書。圖為李榮恩在曼哈頓華人社區出席活動。(記者許君達／攝影)

紐約州及國會中期初選23日(周二)舉行，正在競選曼哈頓 下城州參議員職位的參選人李榮恩(Grace Lee)日前獲得華裔國會眾議員孟昭文 的背書。作為國會亞太裔黨團主席，孟昭文對李榮恩在州眾議員任內推動農曆新年成為公共假日及將亞裔歷史納入學校課程等方面的努力和成效表達了讚賞。

李榮恩現為州眾議會第65區眾議員，並身為州眾議會亞太裔工作小組主席，該區範圍涵蓋包括華埠 在內的曼哈頓主要華人社區。李榮恩在任期間，提出並推動了將農曆新年定為全州公校假日的法案，並在亞裔仇恨高峰期間，推動州議會通過了「仇恨犯罪現代化法案」(Hate Crimes Modernization Act)，該法案增補了20餘年前的舊法，根據社會的變化程度對仇恨犯罪進行了更嚴厲的重新定義，使執法機構得以更容易地將一些惡意行為按照「仇恨犯罪」的標準從重檢控。

在亞裔社區服務方面，李榮恩在擔任州眾議員的四年間，為亞裔社區服務機構爭取到3000萬元資金，並成功將包括華埠孔子大廈在內的米切爾-拉瑪住宅(Mitchell-Lama)地產稅砍半。

根據此前進行的內部民調，李榮恩在華埠社區內的民主黨選民中支持度過半，以較高比例領先其對手。本次為她背書的孟昭文則是紐約州首位亞裔國會議員，且已七次連任，在皇后區華人社區內擁有較高聲望。

李榮恩所競選的州參議會第27選區範圍涵蓋整個曼哈頓下城，目前她在民主黨初選中的對手為華裔參選人牛毓琳。牛毓琳同時還作為工作家庭黨(Working Families Party)候選人，將直接晉級11月的普選。不過由於在曼哈頓的政治版圖中，民主黨獨大，因此民主黨內初選結果將在最大程度上決定最終獲勝者的歸屬。