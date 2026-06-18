我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃第2輪╱開場僅6分鐘 捷克1：0領先南非

18日看點／東道主擁地利 墨對韓有6成贏率、加國或拿首勝

紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書

記者許君達╱紐約即時報導
現任曼哈頓華埠州眾議員、並正在參加該區州參議員初選的李榮恩(圖中演講者)獲得華裔...
現任曼哈頓華埠州眾議員、並正在參加該區州參議員初選的李榮恩(圖中演講者)獲得華裔國會議員孟昭文的背書。圖為李榮恩在曼哈頓華人社區出席活動。(記者許君達／攝影)

紐約州及國會中期初選23日(周二)舉行，正在競選曼哈頓下城州參議員職位的參選人李榮恩(Grace Lee)日前獲得華裔國會眾議員孟昭文的背書。作為國會亞太裔黨團主席，孟昭文對李榮恩在州眾議員任內推動農曆新年成為公共假日及將亞裔歷史納入學校課程等方面的努力和成效表達了讚賞。

李榮恩現為州眾議會第65區眾議員，並身為州眾議會亞太裔工作小組主席，該區範圍涵蓋包括華埠在內的曼哈頓主要華人社區。李榮恩在任期間，提出並推動了將農曆新年定為全州公校假日的法案，並在亞裔仇恨高峰期間，推動州議會通過了「仇恨犯罪現代化法案」(Hate Crimes Modernization Act)，該法案增補了20餘年前的舊法，根據社會的變化程度對仇恨犯罪進行了更嚴厲的重新定義，使執法機構得以更容易地將一些惡意行為按照「仇恨犯罪」的標準從重檢控。

在亞裔社區服務方面，李榮恩在擔任州眾議員的四年間，為亞裔社區服務機構爭取到3000萬元資金，並成功將包括華埠孔子大廈在內的米切爾-拉瑪住宅(Mitchell-Lama)地產稅砍半。

根據此前進行的內部民調，李榮恩在華埠社區內的民主黨選民中支持度過半，以較高比例領先其對手。本次為她背書的孟昭文則是紐約州首位亞裔國會議員，且已七次連任，在皇后區華人社區內擁有較高聲望。

李榮恩所競選的州參議會第27選區範圍涵蓋整個曼哈頓下城，目前她在民主黨初選中的對手為華裔參選人牛毓琳。牛毓琳同時還作為工作家庭黨(Working Families Party)候選人，將直接晉級11月的普選。不過由於在曼哈頓的政治版圖中，民主黨獨大，因此民主黨內初選結果將在最大程度上決定最終獲勝者的歸屬。

精華 FAQ

  • 孟昭文肯定李榮恩在州眾議員任內的政績，包括推動農曆新年成為公校假日、納入亞裔歷史教育，以及在亞裔仇恨高峰期強化反仇恨立法。

  • 她推動農曆新年成為全州公校假日，也促成亞裔歷史納入課程，並主導仇恨犯罪現代化法案，讓執法機構更容易依惡意行為從重檢控。

  • 第27選區涵蓋整個曼哈頓下城，而民主黨在當地優勢明顯，因此初選結果幾乎決定最終勝負，李榮恩的主要對手是華裔參選人牛毓琳。

華埠 孟昭文 曼哈頓

上一則

紐約尼克隊勝利遊行 市長曼達尼與球星同車

下一則

圖輯／等了53年 尼克球迷爭睹凱旋遊行 各出奇招
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華埠州眾議員初選6人混戰 華人組織背書詹瑪麗

紐約華埠州眾議員初選6人混戰 華人組織背書詹瑪麗
曼哈頓州議員參選人余炳文訪華埠余風采堂 籲華人支持華人

曼哈頓州議員參選人余炳文訪華埠余風采堂 籲華人支持華人
劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見
紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都呼嚨

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都呼嚨
掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠