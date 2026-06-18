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哥大調漲學費 下學年就讀成本將突破10萬元

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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在跳漲學費後，哥大與巴納德將加入全美15所「10萬元俱樂部」高校行列。(記者范航...
在跳漲學費後，哥大與巴納德將加入全美15所「10萬元俱樂部」高校行列。(記者范航瑜／攝影)

哥倫比亞大學(Columbia University)與其附屬巴納德學院(Barnard College)已雙雙敲定下學年的學費漲幅，這將使大多數學生每年就讀總成本(cost of attendance)推高至10萬元大關。

根據校方數據，哥大下學年本科部學費將調漲3.75%至7萬2800元，若加計住宿等雜費，在校生就讀總成本將達10萬884元；自2014至2015學年以來，哥大本科學費已暴漲近50%。而其屬下女子學院巴納德下學年學費亦調漲3.5%至 7萬3120元，校方估計住宿生的就讀成本將高達10萬3000元。

在漲價後，哥大與巴納德將加入全美15所「10萬元俱樂部」高校行列；杜克大學、芝加哥大學等皆在此列。不過在常春藤盟校中，哥大仍是目前唯一破此門檻的成員。

巴納德院方在調漲學費的通知郵件中表示，此次漲價出於對教育品質的承諾，並指學費將用於支持、擴大師資陣容，同時持續投資校園生活體驗。

不過，哥大校報援引生物科學教授亨特(John Hunt)的批評指出，此次漲價反應了校行政層缺乏問責制的弊端，「他們不嚴格控管開支，而是試圖從最容易拿錢的地方，也就是學生身上找錢」。亨特補充道，校方愈發把常春藤教育當作「奢侈品」來販賣，「而社會上多的是願意為這種奢侈品買單的人」。

這波歷史性的大幅調漲，暴露出兩校背後嚴峻的財政危機。哥大與巴納德長期承諾滿足美國學生100%的經濟資助需求，哥大更對年收低於15萬元的家庭免除學費。這項高昂政策導致哥大每年須撥出近半的大學部學費收入補助學生。

而聯邦政府近年對國際學生愈發嚴苛的政策，導致哥大去年營運盈餘暴跌逾63%。哥大代理校長希普曼(Claire Shipman)在校內會議上坦承，哥大在本質上是一所「學費驅動型」機構。為維持營運，哥大已敲定擴招計畫，將於未來三屆本科招生中逐年擴招，試圖以溫和的學生增長來填補資金缺口。

精華 FAQ

  • 哥大本科學費調升3.75%至7萬2800元，巴納德則調升3.5%至7萬3120元。加計住宿與雜費後，多數學生的年就讀成本都將跨過十萬元門檻。

  • 巴納德表示，漲價是為了維持教育品質，並將用於擴充師資與持續投資校園生活體驗。哥大方面則強調，學費收入是其維持營運的主要來源。

  • 部分教授批評校方缺乏嚴格控管開支，卻把壓力轉嫁給學生，並指常春藤教育愈來愈像高價奢侈品。文章也指出，財務壓力與國際學生政策變化有關。

哥倫比亞大學 哥大

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