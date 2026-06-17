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布碌崙貝瑞吉公園斥800萬元翻新 本周重新開放

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙貝瑞吉的貓頭鷹山公園(Owl's Head Park)重新翻修後於16日(...
布碌崙貝瑞吉的貓頭鷹山公園(Owl's Head Park)重新翻修後於16日(周二)重新對外開放。(取自市公園局)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的貓頭鷹山公園(Owl's Head Park)於16日(周二)重新對外開放。歷經800萬元的大規模翻新工程後，園內遊樂設施、噴水區、健身設備與籃球場全面升級，將為這座濱河公園注入新活力。

此次翻新工程涵蓋範圍廣泛，包含在遊樂區新增設施給適合2至12歲孩童使用，並設有專為安靜遊戲及感官遊戲設計的專屬區域，讓有不同需求的孩童都能找到適合自己的空間。亦加入全新噴水設施，讓孩童在夏日高溫中得以暢快消暑。園區同步完成排水系統改善、安全照明升級及樹木種植與綠化工程。成人設施方面，園區新設戶外健身區，為有運動需求的訪客提供更多選擇。

毗鄰遊樂場的比利湖籃球場(Billy Lake Basketball Courts)亦同步完成全面重建。四座球場鋪設全新彩色封層地面及球場線，更換籃板、籃框與籃網，並新增飲水補水機及供球員與觀眾使用的長椅，硬體規格大幅提升。

市公園局局長島村出席剪綵典禮時表示，「這座美麗的濱河公園能夠滿足各年齡層市民的需求，無論是在大自然中享受悠閒午後、與鄰居打一場即興籃球賽，還是讓孩子有個安全的探索空間。」她亦強調，此次翻新將讓貝瑞吉居民能世世代代繼續享用這片寶貴的資源。市議員聖托索(Kayla Santosuosso)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)共同出席典禮。

籃球場以已故的消防員威廉·D·萊克(William D. Lake)命名，長久紀念這位貝瑞吉出身的英雄。萊克服務紐約市消防局(FDNY)逾20年，曾因1995年奧克拉荷馬市阿爾弗雷德·P·默拉聯邦大樓爆炸案自願赴援而獲總統嘉獎。執勤生涯中，他數度身負重傷，包括因水下救援任務導致聽力受損及遭受化學灼傷，仍堅守崗位。

2001年9月11日，就在同仁為慶祝他加入消防局滿20年所舉辦的第二救援隊晚宴後的翌日，萊克與同站另外六名弟兄在雙子星大廈(Twin Towers)的倒塌中同日罹難犧牲。球場以其命名，除為致敬這位英勇的消防員，也讓貝瑞吉社區得以在日常生活中銘記他的精神。

公園內除新增多項適合幼童的設施、重建籃球場設備外，亦增設新的成人戶外健身區。(取...
公園內除新增多項適合幼童的設施、重建籃球場設備外，亦增設新的成人戶外健身區。(取自市公園局)

精華 FAQ

  • 園內除了更新遊樂設施，也新增適合二至十二歲兒童使用的區域、安靜與感官遊戲空間、噴水設施、戶外健身區，並同步改善排水、照明與綠化。

  • 四座球場改鋪全新彩色封層地面與球場線，並更換籃板、籃框和籃網，還加裝飲水補水機，以及供球員和觀眾使用的長椅，整體條件大幅提升。

  • 威廉·D·萊克是貝瑞吉出身的FDNY消防員，服務逾二十年，曾赴奧克拉荷馬市爆炸案救援，並在2001年9·11事故中殉職，因此球場以他命名致敬。

布碌崙 布魯克林

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