看球搶票、慶功也搶位？紐約尼克明日遊行占位 喊價750元

紐約尼克隊（Knicks）球迷。（路透）

據紐約郵報報導，在球隊衝擊NBA 總冠軍的過程中，紐約尼克隊 （Knicks）球迷為了搶到麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden）的座位不惜一擲千金；而在奪冠之後，部分球迷仍願意繼續砸錢，只為親身參與慶祝盛會。

根據一家即將正式推出的線上接案平台所進行的市場調查，為了在周四舉行的「英雄峽谷」（Canyon of Heroes）冠軍遊行中搶占最佳觀賞位置，部分球迷甚至願意支付高達750美元，聘請他人提前排隊卡位。當天，這支來自「大蘋果」紐約的冠軍球隊將舉行盛大的彩帶遊行（ticker-tape parade），與全城球迷共享奪冠喜悅。

隨著尼克隊勇奪隊史53年來首座NBA總冠軍，整座紐約市也掀起一股前所未有的「尼克熱潮」。球迷們不僅湧入街頭慶祝，更積極尋找各種方式，希望能在冠軍遊行中占據有利位置。

線上平台Airtasker去年12月在紐約市啟動試營運。該公司透露，近日有球迷在平台上發布任務，希望有人能於周四凌晨12點至上午8點期間，在百老匯（Broadway）與巴克萊街（Barclay Street）交會處替他保留三個觀賞位置，並願意支付750美元作為報酬。

另一名球迷則提出較為親民的預算，願意支付100美元，同時開放接案者自行報價。

「我是個超級尼克隊球迷，非常想參加遊行，但需要有人提早到場，幫我在市政廳（City Hall）附近占個好位置。」他在任務說明中寫道。

Airtasker表示，數據顯示美國境內與籃球相關的本地服務需求在過去一年內增加一倍，而紐約地區更成長四倍，並在尼克隊季後賽期間達到高峰。

目前相關需求大多集中在籃球架安裝與籃球教學等服務。然而，隨著尼克隊完成歷史性的季後賽征程，為紐約帶來睽違53年的NBA總冠軍，周四登場的冠軍彩帶遊行也成為全城矚目的焦點，甚至催生出「代排隊占位」等新興商機。

類似服務並非Airtasker獨有。在另一家接案平台 TaskRabbit 上，以代排隊觀賞遊行為關鍵字搜尋後，同樣能找到大量願意接案的人員，收費介於每小時29至83美元之間。

根據規畫，彩帶遊行將於上午10點自砲台公園（Battery Park）出發，沿著著名的「英雄峽谷」路線前進，最終抵達市政廳舉行慶祝儀式。主辦單位表示，遊行觀賞區將於當日上午6點開放民眾進場。

尼克隊在總冠軍賽中以4比1擊敗聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs），拿下自1973年以來的首座NBA總冠軍，也為紐約寫下新的籃球歷史篇章。