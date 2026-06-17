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紐約生存手冊／租屋陷阱多 專家教自保

記者馬璿／紐約即時報導
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夏季為紐約市租房旺季，你往往也伴隨諸多陷阱。圖為布碌崙一出租房源示意圖。(記者馬...
夏季為紐約市租房旺季，你往往也伴隨諸多陷阱。圖為布碌崙一出租房源示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約租屋市場競爭激烈，夏季更是全年旺季，租客在急於覓屋的心理壓力下，往往更容易落入詐騙陷阱。專家提醒，看房前先查仲介執照、簽約前拒付任何押金、避免使用行動支付轉帳，只要掌握這幾個關鍵原則，便能有效降低受騙風險。

鑑別問題房源的其一關鍵，房地產專家皆表示「好到不像真的，通常就是假的。」若某間公寓的租金遠低於周邊行情，或廣告未列出完整地址與仲介姓名，均應視為警訊。標榜「信用紀錄不佳亦可申請」的房源，同值得懷疑。

找房平台的選擇也有講究，Craigslist、Facebook Marketplace等平台的刊登門檻較低，風險相對較高；StreetEasy、Zillow等專業房地產網站要求刊登者具備合法執照，相對較有保障。

紐約州規定，任何代他人展示、出租或買賣房產並收取報酬者，均須持有房地產執照。州政府官網設有線上名錄，可查詢個人仲介及公司的執照狀態，若查無結果，對方即屬無照經營。確認執照後，還應在Google、Yelp、Facebook、Reddit等多個平台搜尋仲介評價多重檢驗。

此外，在紐約州向租客收取誠意金以保留房源早已違法。2019年通過的法規明確規定，簽約前向租客收取的費用上限僅為20元申請費，押金只能在租約簽署後方可收取。

柯克倫集團營運長馬林(Gary Malin)指出，部分仲介至今仍以誠意金製造緊迫感，但此舉已屬違法，租客若遭要求，應向對方主管或所屬公司反映，並拒絕支付。

房地產專家葛芬柯(Neil Garfinkel)強調，絕不要向從未見過面的人、或未曾親自看過的房子支付任何費用。即便已見面看房，也應避免將款項直接匯給仲介。他亦不建議使用行動支付工具，押金應直接匯給房東，或存入第三方託管帳戶，由中立第三方保管至合約條件達成為止。

租屋詐騙可能涉及重大盜竊罪及詐欺計謀罪，若不幸遭遇租屋詐騙的受害者應立即向警方報案，並盡量保存合約、付款憑證及往來通訊紀錄。若對方並無合法執照，報案時務必明確說明。紐約市警局表示，1萬元以下的合約糾紛通常引導至小額索償法院處理，但若能證明對方有虛假陳述，則可能構成刑事犯罪。

除警方外，紐約州政府消費者保護部門、州檢察長辦公室、各區地方檢察官辦公室、紐約市消費者及勞工保護局，以及聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心等機構亦受理租屋詐騙投訴。

精華 FAQ

  • 若租金明顯低於行情、廣告未列完整地址或仲介姓名，或標榜信用不佳也可租，通常都應視為高風險警訊，先停下來查證。

  • 應先查仲介執照與評價，未見本人、未親看房前不要付款；簽約前拒絕押金或誠意金，並避免用行動支付或直接轉帳給對方。

  • 應立即報警並保留合約、付款憑證與通訊紀錄；若對方無合法執照要明確說明，必要時也可向州府、檢方或消費者機構投訴。

租金 租客 房地產

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