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曼哈頓華人租戶籲租金凍漲 指房東4年收入增30%

記者劉梓祁／紐約即時報導
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曼哈頓華人租戶籲租金凍漲，指房東四年營收增30%，促凍結兩年租約漲幅。(CAAA...
曼哈頓華人租戶籲租金凍漲，指房東四年營收增30%，促凍結兩年租約漲幅。(CAAAV提供)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)16日晚在曼哈頓上西城舉行公聽會，紐約州租客聯盟(NYS Tenant Bloc)、唐人街住客協會(CAAAV)及多名曼哈頓租戶在會前集會，呼籲委員會為全市240萬租金穩定租戶凍結一及兩年租約租金漲幅，主張「所有租約零漲幅」(No Increases on All Leases)。

租戶團體表示，RGB上月初步投票時，已將一年及兩年租約的漲幅範圍均包含0%，為該委員會歷史首次。租戶認為，在通膨、聯邦福利削減、移民執法升級等多重壓力下，凍結租金是緩解民生負擔的必要措施。

紐約州租客聯盟執行主任庫瑪(Sumathy Kumar)表示，租戶每天都在經歷「嚴峻現實」，包括戰時通膨、聯邦福利削減及移民執法威脅；與此同時，房東的營運收入及利潤多年來持續上升。她說，房東仍要求全面加租，但租戶拒絕為長期忽視維修及不當投資風險埋單。

租戶團體指出，在前市長亞當斯(Eric Adams)任內，租金穩定公寓租金連續四年上調，總漲幅超過12%；同期，租金穩定房東的淨營運收入(net operating income)增加30%。他們認為，在曼哈頓，租金穩定制度對抗高租金及驅逐尤其重要，因該區是全市租金最高的行政區之一。

唐人街住客協會成員、前製衣工人劉淑貞表示，她已在唐人街居住31年，自搬入以來，所在大樓已轉手逾十次；房東每次都能從交易中獲利，但大樓始終未獲修繕。對房東而言，大樓只是賺錢工具，但對租戶來說是家。她批評租金上漲只是在獎勵房東的不良行為，包括以租戶家園作投機賭注、削減維修支出。她呼籲RGB應代表多數人利益，為全市240萬租戶凍結租金，「所有租約不得加租」。

租戶們表示，房東已可透過多項現有計畫取得支援，而市長曼達尼(Zohran Mamdani)的新住房計畫亦投入22億元，協助將疏於管理的建築從不願維護的房東手中接管。

團體表示，儘管過去數年租金上漲，租戶居住條件並未改善，缺乏暖氣或熱水的投訴反而增加。租戶指出，租金穩定制度的目的，是保護紐約勞工階層，且全市極低收入家庭中，有37%居住在租金穩定住房中。

租金指導委員會將於6月25日晚舉行最終投票。

曼哈頓華人租戶籲租金凍漲，指房東四年營收增30%，促凍結兩年租約漲幅。(CAAA...
曼哈頓華人租戶籲租金凍漲，指房東四年營收增30%，促凍結兩年租約漲幅。(CAAAV提供)

精華 FAQ

  • 他們要求紐約市租金指導委員會凍結全市240萬租金穩定租戶的一年與兩年租約漲幅，主張所有租約都不加租，以減輕通膨與生活壓力。

  • 租戶團體指出，亞當斯任內租金穩定公寓連四年上調逾12%，但房東淨營運收入同期增加30%，且許多大樓長期維修不足，租戶不應再替不良管理埋單。

  • 紐約市租金指導委員會已先把0%漲幅納入初步投票範圍，接下來將在6月25日晚舉行最終投票，決定一年與兩年租約是否凍漲。

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