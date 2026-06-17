「虐馬」嫌疑解除？中央公園倒斃馬匹因誤食毒草而死

屍檢結果顯示，6月9日暴斃的中央公園觀光馬車馬匹「德尼茲」(Deniz)死因為誤食有毒植物。據報導，紐約市在過去一年內已有六匹馬死亡，「德尼茲」之死再次將中央公園馬車存廢的爭論擺上檯面。圖為觀光馬車在中央公園載客。(路透)

屍檢報告顯示，本月在中央公園猝死 的馬匹「德尼茲」(Deniz)的死因是誤食有毒植物，而非虐待或過勞。此前，「德尼茲」之死令動物維權團體和部分立法者對中央公園觀光馬車的反對聲浪大增。

康乃爾大學的一名獸醫專家16日發布初步檢驗報告，指出6月9日死亡的「德尼茲」體內含有日本 紅豆杉(Japanese yew)所攜帶的毒素，而這與代表馬車業者利益的「運輸工人工會100分會」所發布的報告結論相符，該報告指出死亡馬屁的口腔和胃中均發現大量日本紅豆杉。這種在美國常見的觀賞灌木含有可導致痙攣、昏迷和心臟驟停的紫杉鹼(Taxine)，對幾乎所有哺乳動物均具有強力毒性。

工會的報告稱，「德尼茲」在事發前曾在曼哈頓東90街附近啃食路邊的日本紅豆杉，不久後便毒發倒地。不過當前的屍檢結果並非最終結論，負責調查的市衛生局尚未公布官方結果。

中央公園觀光馬車被認為是一種極具紐約特色的文化傳統，支持者認為保留這一傳統有利於觀光經濟，反對者則從動物權益、環境衛生和交通安全等角度出發，呼籲禁止馬車。「德尼茲」之死令這場已持續多年的中央公園馬車存廢爭議再次升溫。動保團體指責當事車伕未能依照公園規定、阻止馬匹啃食園內植被；馬車工會則表示阻止馬匹啃食根本不可能做到，而公園管理方在馬車專用道旁種植有毒植物才是造成悲劇的主因。

在「德尼茲」死亡後，代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)提案，要求市府立即停止發放觀光馬車牌照並不再為現有的牌照續期，使該行業逐漸自行消亡。這一提案在市議會上屆會期內即已被提出，但未獲通過。馬泰強調，馬車是過時的交通工具，在交通量巨大的曼哈頓中城街道上穿行，則既影響交通效率亦難以保障乘員安全。此外，過去一年內已有六匹馬當街倒斃，使人難以相信該行業對保障動物權益的承諾。在「德尼茲」的屍檢結果公布後，馬泰亦表示，馬匹不應處在僅僅啃了幾口路邊植物就中毒而死的境況之中，提案禁止馬車行業就是為了避免類似的悲劇重演。