我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／新聯準會的變與不變、美伊協議 川普意難測

今年第4次…聯準會維持利率不變

挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會議員孟昭文陣營質疑挑戰者朴永哲實際居住地不在選區內。圖為No King遊行時...
國會議員孟昭文陣營質疑挑戰者朴永哲實際居住地不在選區內。圖為No King遊行時朴永哲舉牌表達立場。(記者許振輝／攝影)

代表皇后區第六國會選區達13年的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，在今年的民主黨初選中面臨韓裔進步派候選人朴永哲(Chuck Park)挑戰。不過，距離初選投票日不到兩周之際，朴永哲因實際居住地不在選區內而引發爭議，成為選戰攻防焦點。

朴永哲日前出席皇后區貝賽山(Bayside Hills)居民協會會議回應詢問時坦承，他的住家距離第六國會選區邊界隔一個街區。但紐約郵報查閱房產紀錄後發現，他位於傑克森高地(Jackson Heights)的住所實際位於另一個國會選區，目前由聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)代表。

依據聯邦法律，國會議員候選人只須居住於所代表州，不必實際居住在參選選區內，因此朴永哲的參選資格並不受影響。不過，對於主打基層社區連結與改革訴求的候選人而言，居住地問題仍引來外界關注。

面對質疑，朴永哲強調自己雖因選區重畫而被劃出第六選區，但從小在皇后區成長，父母經營的商店位於羅斯福大道(Roosevelt Avenue)，多年來與選區居民保持密切聯繫。他表示，自己的家庭、工作與人生經歷都深深紮根於皇后區，「我一生都與這個選區緊密相連」。

現年40歲的朴永哲出身韓裔移民家庭，曾擔任外交官及紐約市政府官員，去年底宣布參選，主打經濟公平、移民權益及減少企業政治獻金影響等議題，並獲得部分進步派團體支持。

孟昭文陣營則藉此質疑他與選區的實際連結。支持孟昭文的州眾議員柏格(Sam Berger)表示，朴永哲的競選建立在「借來的口號與借來的知名度」之上，「唯一還沒借來的是選區內的地址」。

孟昭文競選團隊也指出，朴永哲過去鮮少參與皇后區地方事務，如今才投入選戰，並質疑他曾在川普政府任職的經歷。

對此，朴永哲反批孟昭文已逐漸脫離基層選民，並將焦點放在個人攻擊，而非選民最關心的住房、物價及生活成本問題。他說，他參選是希望為皇后區居民爭取更多改變，而不是延續現狀。

精華 FAQ

  • 因媒體查出他位於傑克森高地的住所不在第六國會選區內，而是屬於歐凱秀代表的另一選區。雖不影響參選資格，但仍被對手質疑與選區連結不足。

  • 不必。依聯邦法律，國會議員候選人只要居住在所代表的州即可，無須實際住在參選選區內，因此他的資格不受影響。

  • 孟昭文陣營藉居住地爭議，質疑朴永哲與選區的實際連結，並批評他缺乏地方參與經驗、過去曾任川普政府官員，認為他是外來挑戰者。

孟昭文 歐凱秀 皇后區

上一則

應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈
朴永哲法拉盛聽華裔心聲 允爭取更多權益

朴永哲法拉盛聽華裔心聲 允爭取更多權益
法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民
劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔