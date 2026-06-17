挑戰國會議員孟昭文連任 朴永哲遭質疑住在選區外

國會議員孟昭文陣營質疑挑戰者朴永哲實際居住地不在選區內。圖為No King遊行時朴永哲舉牌表達立場。(記者許振輝／攝影)

代表皇后區 第六國會選區達13年的聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)，在今年的民主黨初選中面臨韓裔進步派候選人朴永哲(Chuck Park)挑戰。不過，距離初選投票日不到兩周之際，朴永哲因實際居住地不在選區內而引發爭議，成為選戰攻防焦點。

朴永哲日前出席皇后區貝賽山(Bayside Hills)居民協會會議回應詢問時坦承，他的住家距離第六國會選區邊界隔一個街區。但紐約郵報查閱房產紀錄後發現，他位於傑克森高地(Jackson Heights)的住所實際位於另一個國會選區，目前由聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)代表。

依據聯邦法律，國會議員候選人只須居住於所代表州，不必實際居住在參選選區內，因此朴永哲的參選資格並不受影響。不過，對於主打基層社區連結與改革訴求的候選人而言，居住地問題仍引來外界關注。

面對質疑，朴永哲強調自己雖因選區重畫而被劃出第六選區，但從小在皇后區成長，父母經營的商店位於羅斯福大道(Roosevelt Avenue)，多年來與選區居民保持密切聯繫。他表示，自己的家庭、工作與人生經歷都深深紮根於皇后區，「我一生都與這個選區緊密相連」。

現年40歲的朴永哲出身韓裔移民家庭，曾擔任外交官及紐約市政府官員，去年底宣布參選，主打經濟公平、移民權益及減少企業政治獻金影響等議題，並獲得部分進步派團體支持。

孟昭文陣營則藉此質疑他與選區的實際連結。支持孟昭文的州眾議員柏格(Sam Berger)表示，朴永哲的競選建立在「借來的口號與借來的知名度」之上，「唯一還沒借來的是選區內的地址」。

孟昭文競選團隊也指出，朴永哲過去鮮少參與皇后區地方事務，如今才投入選戰，並質疑他曾在川普政府任職的經歷。

對此，朴永哲反批孟昭文已逐漸脫離基層選民，並將焦點放在個人攻擊，而非選民最關心的住房、物價及生活成本問題。他說，他參選是希望為皇后區居民爭取更多改變，而不是延續現狀。