餐飲界奧斯卡揭曉 紐約華埠「Lei」榮登全美最佳新餐廳

華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取自Lei官網)

被譽為「餐飲界奧斯卡 」的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)日前在芝加哥 落下帷幕，紐約市的三家餐廳抱回了這項業界最高榮譽；其中，華埠 餐酒館「Lei」斬獲了當晚核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。

於2025年開業的「Lei」憑藉融入中式靈感的創意料理，以及堪稱「百科全書級」的豐富酒單，迅速在紐約餐飲界嶄露頭角。這家位於宰也街(Doyers Street)的溫馨小館，由施安妮(Annie Shi，音譯)與李派蒂(Patty Lee，音譯)共同打理，店內僅設有28個座位，已成為全紐約最難訂到座位的熱門餐廳之一。

開業不到一年，「Lei」便入選「米其林指南」(Michelin Guide)推薦，主理人施安妮亦獲侍酒師獎(Sommelier Award)。此次「Lei」更成功擊敗來自全國各地的強勁對手，將詹姆斯·比爾德最受矚目的核心大獎之一收入囊中。

施安妮在獲獎致詞中，除了感謝團隊的付出以及為菜單注入靈感的父母，更強調了餐廳與華埠社區相輔相成的深厚情感。施安妮表示，「這是一項宣言，也是一個請求。請大家共同支持您所在城市的唐人街，因為正是這些社區的存在，才讓這個國家變得如此偉大」。

對此，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，一路看著「Lei」克服開業之初的重重困難走到今天，感到與有榮焉，「這是讓我們華埠特別驕傲的孩子」。陳作舟並透露，在「Lei」獲獎前，商改區董事會就已達成共識，預計在今年11月的年會上向施安妮頒發特別獎項，以表彰其對社區的貢獻。

另一項重量級大獎，「紐約州最佳主廚」(Best Chef: New York State)，則由皇后區長島市(Long Island City)「Meju」餐廳主廚金勳(Hooni Kim，音譯)奪得。金勳也因深入鑽研韓國傳統發酵工藝，包括自家釀造、陳年醬料等，而獲得全美餐飲界的高度讚譽。

第三位為紐約爭光的得主，是榮獲「傑出飲品服務專業人員獎」(Outstanding Professional in Beverage Service)的義式餐廳「Borgo」飲品總監坎貝爾(Lee Campbell)。自2024年底開幕以來，位於曼哈頓中城的「Borgo」憑藉道地義大利菜餚、主打自然酒的酒單以及充滿老派風情的用餐氛圍，迅速累積了大量忠實顧客。

儘管並非所有入圍的紐約餐飲業者最終都能抱獎而歸，但在三大核心領域同時斬獲大獎，再次證明，全美最令人驚艷的美食往往就藏身在紐約的街頭巷尾。