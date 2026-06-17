我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／新聯準會的變與不變、美伊協議 川普意難測

今年第4次…聯準會維持利率不變

餐飲界奧斯卡揭曉 紐約華埠「Lei」榮登全美最佳新餐廳

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取自...
華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取自Lei官網)

被譽為「餐飲界奧斯卡」的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)日前在芝加哥落下帷幕，紐約市的三家餐廳抱回了這項業界最高榮譽；其中，華埠餐酒館「Lei」斬獲了當晚核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。

於2025年開業的「Lei」憑藉融入中式靈感的創意料理，以及堪稱「百科全書級」的豐富酒單，迅速在紐約餐飲界嶄露頭角。這家位於宰也街(Doyers Street)的溫馨小館，由施安妮(Annie Shi，音譯)與李派蒂(Patty Lee，音譯)共同打理，店內僅設有28個座位，已成為全紐約最難訂到座位的熱門餐廳之一。

開業不到一年，「Lei」便入選「米其林指南」(Michelin Guide)推薦，主理人施安妮亦獲侍酒師獎(Sommelier Award)。此次「Lei」更成功擊敗來自全國各地的強勁對手，將詹姆斯·比爾德最受矚目的核心大獎之一收入囊中。

施安妮在獲獎致詞中，除了感謝團隊的付出以及為菜單注入靈感的父母，更強調了餐廳與華埠社區相輔相成的深厚情感。施安妮表示，「這是一項宣言，也是一個請求。請大家共同支持您所在城市的唐人街，因為正是這些社區的存在，才讓這個國家變得如此偉大」。

對此，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，一路看著「Lei」克服開業之初的重重困難走到今天，感到與有榮焉，「這是讓我們華埠特別驕傲的孩子」。陳作舟並透露，在「Lei」獲獎前，商改區董事會就已達成共識，預計在今年11月的年會上向施安妮頒發特別獎項，以表彰其對社區的貢獻。

另一項重量級大獎，「紐約州最佳主廚」(Best Chef: New York State)，則由皇后區長島市(Long Island City)「Meju」餐廳主廚金勳(Hooni Kim，音譯)奪得。金勳也因深入鑽研韓國傳統發酵工藝，包括自家釀造、陳年醬料等，而獲得全美餐飲界的高度讚譽。

第三位為紐約爭光的得主，是榮獲「傑出飲品服務專業人員獎」(Outstanding Professional in Beverage Service)的義式餐廳「Borgo」飲品總監坎貝爾(Lee Campbell)。自2024年底開幕以來，位於曼哈頓中城的「Borgo」憑藉道地義大利菜餚、主打自然酒的酒單以及充滿老派風情的用餐氛圍，迅速累積了大量忠實顧客。

儘管並非所有入圍的紐約餐飲業者最終都能抱獎而歸，但在三大核心領域同時斬獲大獎，再次證明，全美最令人驚艷的美食往往就藏身在紐約的街頭巷尾。

精華 FAQ

  • Lei在芝加哥舉行的詹姆斯·比爾德獎中，拿下當晚核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」，成為紐約餐飲界最受矚目的得主之一。

  • Lei於2025年開業後，憑藉中式靈感創意料理與豐富酒單迅速走紅，又因僅28席極難訂位，並入選米其林推薦，人氣快速攀升。

  • 她除了感謝團隊與父母的靈感支持，也強調餐廳與華埠社區相互成就，並呼籲外界支持各地唐人街，認為這些社區使美國更加偉大。

華埠 奧斯卡 芝加哥

上一則

勒斃、肢解、棄屍…奪8命 長島連環殺手赫爾曼判終身監禁

下一則

應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

芝加哥米其林3星Smyth 登北美最佳餐廳冠軍

芝加哥米其林3星Smyth 登北美最佳餐廳冠軍
全美最佳早午餐餐廳評比 這兩個州入選家數最多

全美最佳早午餐餐廳評比 這兩個州入選家數最多
洛杉磯這家僅14座位餐廳 登上「北美50佳餐廳」

洛杉磯這家僅14座位餐廳 登上「北美50佳餐廳」
全美最佳之一、逾萬顧客預訂… 舊金山華裔麵店仍關門

全美最佳之一、逾萬顧客預訂… 舊金山華裔麵店仍關門

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔