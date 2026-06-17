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迎世界盃 中央公園免費足球場啟用 決賽將辦萬人直播派對

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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一個由國際足聯官方打造的免費「FIFA Arena」足球場，日前已在曼哈頓中央公...
一個由國際足聯官方打造的免費「FIFA Arena」足球場，日前已在曼哈頓中央公園(Central Park)內免費開放。示意圖。(美聯社)

隨著世界盃熱潮席捲紐約，一個由國際足聯(FIFA)官方打造的免費「FIFA Arena」足球場，日前已在曼哈頓中央公園(Central Park)內啟用。即日起至7月18日，紐約民眾可在此免費體驗世界盃主題球場，並參與多場足球活動。

作為紐約慶祝世界盃的系列活動之一，該臨時搭建的球場位於中央公園知名餐廳「綠苑酒廊」(Tavern on the Green)旁的停車場內，不限年齡與球技，對所有民眾免費開放，採取隨到隨玩的「即興分隊賽」模式。市民可於每日上午10時至下午2時，以及下午4時至晚間8時隨時加入。

在球場開放期間，主辦單位也規畫了多場特別活動，包括6月20日(周六)上午10時至下午2時，針對6至14歲兒童的「青少年技能學院」(Youth Skills Academy)；6月27日(周六)下午4時至晚間8時，由社區球隊角逐的「社區盃」(Neighborhood Cup)；7月8日(周三)晚間6時至8時，有針對教育工作者舉辦的「校園足球」(Soccer in Schools)活動；7月11日(周六)上午10時至下午2時的美國女子足球峰會(U.S. Soccer Girls Summit)；7月18日(周六)決賽前日，球場也將舉辦閉幕慶祝活動。

球場位於中央公園西路(Central Park West)交西67街附近。民眾可搭乘地鐵1號線至「66街-林肯中心站」(66th Street–Lincoln Center)，或搭乘B線與C線地鐵至「72街站」(72nd Street)，出站後步行片刻即可抵達。

而7月19日(周日)的決賽當天，中央公園「大草坪」(The Great Lawn)更將舉辦一場盛大的免費戶外觀賽派對，預計將吸引數萬名球迷齊聚一堂，透過大螢幕共同見證冠軍誕生。感興趣的民眾可於官網免費登記，https://shorturl.at/R19VH

精華 FAQ

  • 這座位於曼哈頓中央公園的臨時足球場已經啟用，開放期間自即日起至7月18日，民眾可免費前往參與世界盃主題活動與足球體驗。

  • 球場採隨到隨玩的即興分隊賽模式，對年齡與球技都沒有門檻，並於每天上午10時至下午2時、下午4時至晚間8時開放。

  • 7月19日決賽當天，中央公園大草坪將舉辦免費戶外觀賽派對，預計吸引數萬名球迷透過大螢幕一同見證冠軍誕生，須先官網登記。

中央公園 世界盃

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