遭中國驅逐的紐時華裔記者 獲2026年度卓越亞洲新聞獎

今年2月被中國當局驅逐的華裔駐華記者王月眉(Vivian Wang)獲得2026年度「奧斯本·艾略特卓越亞洲新聞獎」，她獲獎的作品主要側重在「大國敘事」的宣傳語境之下、普通中國人的生活狀態與掙扎，所涉及的事件和人群包括上海封城、徐州鐵鍊女、外賣郎以及需要找工作的年長者等。(亞洲協會提供)

亞洲協會(Asia Society)16日宣布，將2026年度「奧斯本·艾略特卓越亞洲新聞獎」(Osborn Elliott Prize for Excellence in Journalism on Asia，簡稱奧茲獎)頒發給「紐約時報 」華裔 記者王月眉(Vivian Wang)，以表彰其在中國駐紮期間所作出的一系列在輝煌表象之下對普通中國人表現出深刻關切的新聞報導。而在此之前，王月眉剛剛被中國當局驅逐出境。

王月眉出生在芝加哥 郊區，畢業於耶魯大學，畢業後曾在紐約地方媒體負責州府政治新聞，2017年加入「紐約時報」，2020年進入中國報導組，先後駐紮在香港和北京。2021年，紐約時報對中國新冠肺炎疫情的相關報導獲得普立茲獎，王月眉亦是獲獎團隊一員。

「奧茲獎」旨在表彰聚焦於亞洲的優秀年度新聞作品，獎金1萬元。亞洲協會公布的評語表示，王月眉在過去一年內深入揭示了上海居民因「封城式」防疫措施而感受到的持續焦慮、生動描繪了中國外賣郎在面臨系統壓榨時的無奈、以及年長者找工作的無奈，此外她還揭露了中國當局封殺網路空間上對「徐州鐵鍊女」事件的討論和憤怒所使用的手段。

評審團主席布勞奇利(Marcus Brauchli)表示，王月眉在報導中使用的點描式手法，「詳盡且具有人性尺度」，對北京方面所鼓吹的「中國作為新興超級大國」的宣傳敘事提供了發人深省又至關重要的對照。布勞奇利強調，「中國的日常現實至關重要，而這些往往並非北京所希望世界見到的模樣」。「紐約時報」亦指出，王月眉作為當時極少數尚能獲准在中國採訪的記者，擁有很多外媒難以獲取的第一手資訊。

然而王月眉的工作並不被中國當局樂見。根據「紐約時報」5月29日的報導，王月眉已於今年2月被中國撤銷了簽證、要求離境，中方給出的原因是報復中華民國總統賴清德以視訊形式出席了去年12月由該報在紐約主辦的一場峰會活動，然而紐時強調，王月眉與該活動毫無關聯。「紐約時報」總編卡恩(Joseph Kahn)在一份聲明中表示，王月眉駐華期間，已因其報導的內容而遭到中國當局持續騷擾和威脅，而對記者的打壓和驅逐將使全球讀者更難獲取獨立、準確且有深度的中國資訊。另據報導，在王月眉被驅逐後，美國政府也對等撤銷了一名中國官方宣傳機構「新華社」駐美員工的簽證。

除王月眉外，本年度「奧茲獎」還表彰了路透社一篇關於緬甸偏遠稀土礦區的報導。該報導梳理了這一飽受內戰蹂躪的地域在中、印、美三方強權，以及地方武裝和軍政府之間拉扯和博弈的情況。評審團表示，該報導發布後，深刻地撼動了國際稀土市場，並對相關政策產生了影響。

此外，評審團亦宣布今年新增一項創新性新聞特別獎項，並授予國際調查記者聯盟(ICIJ)和地球新聞網路(Earth Journalism Network)兩個機構，其中國際調查記者聯盟聯合42家全球媒體夥伴共同製作了揭露中國當局持續性威嚇與鎮壓海外批評人士的系列報導，地球新聞網路則報導了亞洲各地迅速擴張的數據中心對環境造成的影響。