紐約法拉盛溺水華裔老婦 警方證實身分
14日被發現在皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)溺水身亡的老婦，警方證實其身分為73歲的林琴梅(Qinmei Lin，音譯)。
PIX11電視16日引述紐約市警方人員表示，一名家庭成員告訴警方說，林琴梅最後一次被人看到是在14日凌晨3時20分左右離開她位於北法拉盛26大道上的家。
當天下午6時左右，在一名路人撥打911報警後，林琴梅的屍體從位於法拉盛155街和32大道附近的邦恩公園的渾濁池塘中被打撈出來，距離她離家出走已超過15個小時。這個公園距離她家約半哩。
消息人士稱，一位驚魂未定的路人發現老人的屍體在噴泉附近漂浮，於是撥打911報警。
市警法拉盛109分局警方說，醫護人員當場宣布她死亡。目前尚不清楚她身上是否有外傷。消息人士稱，林琴梅患有失智症。
首席法醫辦公室(The Office of the Chief Medical Examiner)將確定死因，調查仍在進行中。死者身分的最後確認，需待正式通知家屬後方可公布。
代表該區的市議員維姬·帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，她的家人已於16清晨在社群媒體上發布消息確認了她的身分。
帕拉迪諾說：「這位73歲的老婦患有憂鬱症和失智症，當天清晨她離開了住所，她經常去那個公園。根據調查，她似乎是意外溺水身亡。偵探們未發現任何犯罪跡象。在這個艱難的時刻，我們向她的家人和親友致以最深切的慰問」。
警方已確認死者是73歲的華裔老婦林琴梅。她於14日被發現倒臥在法拉盛邦恩公園的池塘中，當場由醫護人員宣告死亡，相關調查仍在進行。 家屬表示，她最後一次被看到是在14日凌晨3時20分左右離家；同天下午6時左右被打撈上岸，前後相隔超過15小時，地點距離住家約半哩。 目前法醫將負責確定正式死因，警方未發現明顯犯罪跡象。市議員帕拉迪諾也表示，依調查初判，她可能是因失智與憂鬱而意外溺水身亡。
精華 FAQ
警方已確認死者是73歲的華裔老婦林琴梅。她於14日被發現倒臥在法拉盛邦恩公園的池塘中，當場由醫護人員宣告死亡，相關調查仍在進行。
家屬表示，她最後一次被看到是在14日凌晨3時20分左右離家；同天下午6時左右被打撈上岸，前後相隔超過15小時，地點距離住家約半哩。
目前法醫將負責確定正式死因，警方未發現明顯犯罪跡象。市議員帕拉迪諾也表示，依調查初判，她可能是因失智與憂鬱而意外溺水身亡。
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