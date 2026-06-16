我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一人家庭年薪10.4萬元 南加橙縣列為「低收入」可申請住宅補助

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

紐約市7高中生獲密爾肯學者 華生占2席

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔學生金天(Tian “Sky” Jin，音譯)入選，將前往史瓦斯摩爾學院就讀...
華裔學生金天(Tian “Sky” Jin，音譯)入選，將前往史瓦斯摩爾學院就讀。(Milken Institute)

2026年「密爾肯學者」(Milken Scholars)名單16日公布，紐約市共有七名高中畢業生入選，每人將獲1萬元獎學金，並可終身取得大學諮詢、職涯輔導、實習協助、社區服務機會，以及研究所申請、無薪實習與海外學習等相關支持。其中兩名華裔學生金天(Tian “Sky” Jin，音譯，下同)與鄒Sarah(Sarah Zou)入選，分別將前往史瓦斯摩爾學院(Swarthmore College)與耶魯大學就讀。

密爾肯學者計畫創立於1989年，每年表彰來自紐約市、洛杉磯郡與華盛頓特區的優秀高中畢業生。學生須經提名、申請與面試等嚴格程序，評選標準包括學業成就、社區服務、領導力，以及面對個人挑戰時展現的韌性。基金會表示，2026屆學者來自多元背景，許多人是家中第一代大學生，父母來自全球多個國家。

今年紐約市七名獲獎學生分別是森林小丘高中(Forest Hills High School)的Angelica Capparelli，將就讀加州大學聖塔芭芭拉分校；法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的金天，將就讀史瓦斯摩爾學院；同校的Mariana Mosquera-Joaqui，將就讀普林斯頓大學；秋森林學校(The Kew-Forest School)的Hasin Shaykat，將就讀麻省理工學院；雷曼學院美國研究高中(High School of American Studies at Lehman College)的Katlyn Toranzo，將就讀鮑登學院；派克學院(The Packer Collegiate Institute)的Tseday Williams，將就讀西北大學；以及史岱文森高中(Stuyvesant High School)的鄒Sarah，將就讀耶魯大學。

其中，金天來自法蘭西斯路易斯高中，從中國農村移民來美後，曾面對因高溫、運動甚至強烈情緒引發的嚴重過敏症。他透過研究病情、為自身醫療發聲，逐步走出困境，並立志從醫。高中期間，他曾在紐約長老會皇后醫院實習，也在哥大醫學中心ACComPLISHED計畫擔任健康聯絡員，並參與紐約大學朗格尼醫學中心高中生生命倫理項目。他也是ARISTA國家榮譽學會成員，曾帶領科學研究團隊在同行評審期刊發表兩項獲獎研究。金天將在史瓦斯摩爾學院主修公共衛生與社會學，並走醫學預科方向。

鄒Sarah則畢業於史岱文森高中，是家中第一位大學生。她長期關注氣候教育與公共健康，曾擔任哥倫比亞大學永續發展中心青年生態大使，也參與全國野生動物聯盟氣候與韌性教育工作小組青年執行委員會。她曾推動紐約州氣候教育相關倡議，使氣候素養自2027年起成為K至12年紀教學要求之一，並曾在聯合國大會與紐約市氣候周期間發表研究。鄒Sarah將在耶魯大學主修環境工程與全球健康，未來計畫投身醫療事業。

華裔學生鄒Sarah(Sarah Zou)入選，將前往耶魯大學就讀。(Milke...
華裔學生鄒Sarah(Sarah Zou)入選，將前往耶魯大學就讀。(Milken Institute)

精華 FAQ

  • 本次紐約市共有七名高中畢業生入選2026年密爾肯學者，每人可獲一萬元獎學金，並享有終身大學諮詢、職涯輔導、實習協助與社區服務等支持。

  • 入選的兩名華裔學生為金天與鄒Sarah。金天將前往史瓦斯摩爾學院主修公共衛生與社會學，鄒Sarah則將就讀耶魯大學，主修環境工程與全球健康。

  • 該計畫重視學業成就、社區服務、領導力，以及面對挑戰時的韌性。入選者除獎學金外，還可獲大學諮詢、研究所申請協助、無薪實習與海外學習支援。

紐約市 耶魯大學 華裔

上一則

尼克奪冠 球迷市長曼達尼搭熱潮拚人氣

下一則

紐約法拉盛溺水華裔老婦 警方證實身分
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美西華人學會 7華生獲頒獎學金

美西華人學會 7華生獲頒獎學金
NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請

NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請
紐約華僑學校夏令營刻在熱烈招生中

紐約華僑學校夏令營刻在熱烈招生中
紐約推校改 中小學生可望參與校園決策

紐約推校改 中小學生可望參與校園決策

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查