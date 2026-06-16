紐約市7高中生獲密爾肯學者 華生占2席

華裔學生金天(Tian “Sky” Jin，音譯)入選，將前往史瓦斯摩爾學院就讀。(Milken Institute)

2026年「密爾肯學者」(Milken Scholars)名單16日公布，紐約市 共有七名高中畢業生入選，每人將獲1萬元獎學金，並可終身取得大學諮詢、職涯輔導、實習協助、社區服務機會，以及研究所申請、無薪實習與海外學習等相關支持。其中兩名華裔 學生金天(Tian “Sky” Jin，音譯，下同)與鄒Sarah(Sarah Zou)入選，分別將前往史瓦斯摩爾學院(Swarthmore College)與耶魯大學 就讀。

密爾肯學者計畫創立於1989年，每年表彰來自紐約市、洛杉磯郡與華盛頓特區的優秀高中畢業生。學生須經提名、申請與面試等嚴格程序，評選標準包括學業成就、社區服務、領導力，以及面對個人挑戰時展現的韌性。基金會表示，2026屆學者來自多元背景，許多人是家中第一代大學生，父母來自全球多個國家。

今年紐約市七名獲獎學生分別是森林小丘高中(Forest Hills High School)的Angelica Capparelli，將就讀加州大學聖塔芭芭拉分校；法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的金天，將就讀史瓦斯摩爾學院；同校的Mariana Mosquera-Joaqui，將就讀普林斯頓大學；秋森林學校(The Kew-Forest School)的Hasin Shaykat，將就讀麻省理工學院；雷曼學院美國研究高中(High School of American Studies at Lehman College)的Katlyn Toranzo，將就讀鮑登學院；派克學院(The Packer Collegiate Institute)的Tseday Williams，將就讀西北大學；以及史岱文森高中(Stuyvesant High School)的鄒Sarah，將就讀耶魯大學。

其中，金天來自法蘭西斯路易斯高中，從中國農村移民來美後，曾面對因高溫、運動甚至強烈情緒引發的嚴重過敏症。他透過研究病情、為自身醫療發聲，逐步走出困境，並立志從醫。高中期間，他曾在紐約長老會皇后醫院實習，也在哥大醫學中心ACComPLISHED計畫擔任健康聯絡員，並參與紐約大學朗格尼醫學中心高中生生命倫理項目。他也是ARISTA國家榮譽學會成員，曾帶領科學研究團隊在同行評審期刊發表兩項獲獎研究。金天將在史瓦斯摩爾學院主修公共衛生與社會學，並走醫學預科方向。

鄒Sarah則畢業於史岱文森高中，是家中第一位大學生。她長期關注氣候教育與公共健康，曾擔任哥倫比亞大學永續發展中心青年生態大使，也參與全國野生動物聯盟氣候與韌性教育工作小組青年執行委員會。她曾推動紐約州氣候教育相關倡議，使氣候素養自2027年起成為K至12年紀教學要求之一，並曾在聯合國大會與紐約市氣候周期間發表研究。鄒Sarah將在耶魯大學主修環境工程與全球健康，未來計畫投身醫療事業。

華裔學生鄒Sarah(Sarah Zou)入選，將前往耶魯大學就讀。(Milken Institute)