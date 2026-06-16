尼克奪冠 球迷市長曼達尼搭熱潮拚人氣

紐約尼克隊重登NBA王座，終結53年冠軍荒，作為球迷的市長曼達尼(Zohran Mamdani)更是搭上這波冠軍熱潮。(取自市長辦公室)

紐約尼克 隊重登NBA 王座，終結53年冠軍荒，作為球迷的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)更是搭上這波冠軍熱潮。在其競選期間被問及支持球隊問題，他不僅毫不猶豫表達對尼克隊的支持，更在總冠軍賽期間親赴賽場為球隊加油，期間亦透過發布行政命令宣布總決賽期間廢除兒童就寢時間限制；近日的波多黎各日遊行他與球星阿爾瓦拉多(Jose Alvarado)同乘花車，展現與球隊的緊密連結。而隨著尼克隊以四勝一負擊敗聖安東尼奧馬刺隊，曼達尼即將成為半世紀來首位主持尼克冠軍遊行的市長。

不過，這並非紐約市長首次借助體育冠軍提升聲望。縱觀歷史，幾乎每一任市長都曾坐享重大冠軍帶來的政治紅利。

任期最豐的前市長拉瓜地亞(Fiorello La Guardia)市長任內曾見證包括洋基隊六度稱霸世界大賽共八座冠軍，前市長林賽(John Lindsay)則在1969年大都會隊奪冠後親赴更衣室同慶，外界普遍認為這一幕助他在數周後的選舉中成功連任。尼克同樣在林賽任內兩度封王，但他僅在市政廳舉行低調慶典，未為球隊辦遊行。

朱利安尼(Rudy Giuliani)任內遇上洋基隊四度稱霸，彭博(Michael Bloomberg)則主持了洋基隊2009年的冠軍慶典，以及紐約巨人隊2008年與2012年兩度贏得超級盃後的遊行。

唯獨白思豪(Bill de Blasio)與四大職業聯盟冠軍無緣，外界推測這可能與他公開表態支持波士頓紅襪隊不無關係。他曾坦言，「我支持波士頓紅襪隊，一直如此，永遠不變。就算我想裝，也裝不來，因為這已經太深入我的骨髓了。所以我就索性坦白說出來。」

如今的曼達尼於去年秋天一場市長選舉辯論中，當被問及若能出席大都會隊世界大賽第七場或尼克隊NBA總決賽第七場，會如何選擇時，當時的競選對手葛謨(Andrew Cuomo)答稱要「兩邊各去一半」，被曼達尼當場回擊「這正是讓紐約市民失望的地方。選一邊吧，我會去看尼克隊。」

尼克隊冠軍遊行將在18日上午10時起從曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)出發，沿著百老匯大道的英雄峽谷(Canyon of Heroes)向北行進，最終抵達市政廳。遊行結束後，曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動和「城市之鑰」(Key to the City)授予儀式。