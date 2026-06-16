尼克奪冠派對爆血案 布碌崙4孩之父遭槍殺

紐約尼克隊13日(周六)奪得53年來首座NBA總冠軍，全市沉浸歡慶之際，卻意外在全市釀成多起破壞與傷害案件。(路透)

紐約尼克 隊13日(周六)奪得53年來首座NBA 總冠軍，全市沉浸歡慶之際，卻意外在全市釀成多起破壞與傷害案件，一名布碌崙 (布魯克林)四孩之父在街區派對遭槍擊身亡。紐約市警局(NYPD)表示，周六晚至周日清晨，全市共發生七起與慶祝活動相關的槍擊事件，另有四人遭刺傷。

該起死亡案件發生於周六晚間11時40分，44歲的史賓賽(Emanuel Spencer)在展望萊弗茨花園(Prospect Lefferts Gardens)林肯路住家附近中多槍彈，送醫後不治。鄰居表示，案發當時現場正舉行觀賽派對，人群正為尼克對上馬刺的比賽歡呼，不少人起初誤以為槍聲是慶祝煙火，不料卻是這起意外所發出的槍聲。截至15日(周一)下午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

鄰居形容，史賓賽為人溫和、顧家，事發當晚只想回家陪伴女兒。一名也在現場的鄰居也向媒體表示，「他不想在外面，他只是想回家見女兒。」其弟則告訴「紐約每日新聞」(The New York Daily News)，其兄長當時不過是在輕鬆看球，「他是個溫和、隨和的人，愛運動、愛音樂，愛陪伴家人。」不過卻有消息人士透露，史賓賽曾有搶劫及毒品相關逮捕紀錄，最近一次為2024年3月。

在尼克隊贏下NBA總冠軍後，在曼哈頓時報廣場附近的慶祝活動卻引發嚴重騷亂。不僅多失控人群爬上巴士阻礙通行、砸毀警車、計程車與民用車、縱火燒毀世界盃接駁巴士，並在街角焚燒馬刺隊主將球衣等，一系列事件造成10名警員受傷、63人被捕，起訴罪名包括襲警、非法持有槍枝、刑事毀壞、擾亂公共秩序以及拒捕。一名17歲的青少年清晨更在42街與百老匯大道附近左腳中彈，目前兩名青少年因該事件被逮捕，但均非開槍者，警方亦在通緝三名打砸計程車的嫌疑犯。