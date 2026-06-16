我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提法案 嚴打冒領與糧食券詐欺

工作哪有尼克重要 為參加奪冠遊行 紐約人翹班藉口百出

尼克奪冠派對爆血案 布碌崙4孩之父遭槍殺

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約尼克隊13日(周六)奪得53年來首座NBA總冠軍，全市沉浸歡慶之際，卻意外在...
紐約尼克隊13日(周六)奪得53年來首座NBA總冠軍，全市沉浸歡慶之際，卻意外在全市釀成多起破壞與傷害案件。(路透)

紐約尼克隊13日(周六)奪得53年來首座NBA總冠軍，全市沉浸歡慶之際，卻意外在全市釀成多起破壞與傷害案件，一名布碌崙(布魯克林)四孩之父在街區派對遭槍擊身亡。紐約市警局(NYPD)表示，周六晚至周日清晨，全市共發生七起與慶祝活動相關的槍擊事件，另有四人遭刺傷。

該起死亡案件發生於周六晚間11時40分，44歲的史賓賽(Emanuel Spencer)在展望萊弗茨花園(Prospect Lefferts Gardens)林肯路住家附近中多槍彈，送醫後不治。鄰居表示，案發當時現場正舉行觀賽派對，人群正為尼克對上馬刺的比賽歡呼，不少人起初誤以為槍聲是慶祝煙火，不料卻是這起意外所發出的槍聲。截至15日(周一)下午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

鄰居形容，史賓賽為人溫和、顧家，事發當晚只想回家陪伴女兒。一名也在現場的鄰居也向媒體表示，「他不想在外面，他只是想回家見女兒。」其弟則告訴「紐約每日新聞」(The New York Daily News)，其兄長當時不過是在輕鬆看球，「他是個溫和、隨和的人，愛運動、愛音樂，愛陪伴家人。」不過卻有消息人士透露，史賓賽曾有搶劫及毒品相關逮捕紀錄，最近一次為2024年3月。

在尼克隊贏下NBA總冠軍後，在曼哈頓時報廣場附近的慶祝活動卻引發嚴重騷亂。不僅多失控人群爬上巴士阻礙通行、砸毀警車、計程車與民用車、縱火燒毀世界盃接駁巴士，並在街角焚燒馬刺隊主將球衣等，一系列事件造成10名警員受傷、63人被捕，起訴罪名包括襲警、非法持有槍枝、刑事毀壞、擾亂公共秩序以及拒捕。一名17歲的青少年清晨更在42街與百老匯大道附近左腳中彈，目前兩名青少年因該事件被逮捕，但均非開槍者，警方亦在通緝三名打砸計程車的嫌疑犯。

精華 FAQ

  • 死者為44歲的史賓賽，住在展望萊弗茨花園附近。案發於周六晚間，他在住家附近參加觀賽派對時中多槍，送醫後不治，警方至周一仍未逮捕嫌疑人。

  • 警方表示，周六晚至周日清晨，全市共有七起與慶祝有關的槍擊事件，另有四人遭刺傷，顯示奪冠歡慶在多處失控並引發傷害案件。

  • 曼哈頓時報廣場附近出現人群爬巴士、砸車、縱火等行為，造成十名警員受傷、六十三人被捕，另有一名17歲少年左腳中彈，警方仍在追查涉案者。

布碌崙 尼克 NBA

上一則

工作哪有尼克重要 為參加奪冠遊行 紐約人翹班藉口百出
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈
縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕
尼克隊總冠軍封王戰 嚴陣以待

尼克隊總冠軍封王戰 嚴陣以待
「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查