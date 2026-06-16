工作哪有尼克重要 為參加奪冠遊行 紐約人翹班藉口百出
紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍，周四上午10時將在紐約市區舉辦凱旋遊行，對於尼克隊死忠球迷而言，這場盛事絕對不容錯過；紐約郵報(New York Post)報導，紐約人為了翹班參加遊行，各出奇招，編出各種荒唐藉口。
有人打算裝病，有人乾脆直接曠職，還有人寄望老闆能體諒…但無論如何，他們絕不會錯過這場為家鄉英雄舉辦的盛大慶典。
電視台技術人員羅薩(Kenny Rosa)說：「我周三會開始咳嗽，然後發燒，一下班馬上打電話請隔天的病假。」
耶魯俱樂部員工蘇亞雷斯(Sam Suarez)則說：「我會請心理健康假。打個電話說『嗨，我今天不上班』。不要解釋太多，謊言說多了反而會露餡。」
來自新澤西的賈斯汀則更大膽，他人在西雅圖上班，卻飛回紐約趕赴這場大遊行。他告訴老闆：「我身體不舒服，等恢復了再回去。」
尼克隊上周六在第五場擊敗死敵聖安東尼奧馬刺，全城隨即陷入狂歡，慶祝熱潮至今未退，並將在周四的遊行中達到最高潮。
對於為這座冠軍等了53年的球迷來說，就算冒著丟工作的風險也值得。
「我會請假，」一名哈林區球迷說：「就說我的狗生病了。」
另一名球迷則說：「我會在老闆面前假裝跌倒，然後說我受傷了，需要在家休養。」他說這招以前成功過。
長島清潔隊員波隆尼亞(David Polonia)說：「我告訴上司那天我有醫生預約。他看起來不太高興，但還是接受了。」
不過，也有不少球迷選擇坦白，賭一把老闆的同理心。
資深球迷德韋克(David Dweck)說：「大家都心知肚明，我想老闆也明白。這就是紐約，我們愛尼克隊…我們要請假去看遊行，就是這樣。我會直接說我去看遊行了。我愛尼克隊，後果之後再說。」
市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，尼克隊這次的勝利遊行規模可能創下紐約市史上之最。
因為尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍，球迷認為這場凱旋遊行極具歷史意義，錯過太可惜，所以寧可冒著請假或被責怪的風險也要到場。 有人打算裝病或請心理健康假，也有人拿狗生病、醫生預約當理由，甚至故意在老闆面前假裝受傷，顯示球迷為參加遊行花樣百出。 部分球迷選擇直接坦白，告訴老闆自己要去看尼克隊的遊行，並把結果交給對方判斷，希望老闆理解這是紐約的大日子而予以放行。
精華 FAQ
因為尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍，球迷認為這場凱旋遊行極具歷史意義，錯過太可惜，所以寧可冒著請假或被責怪的風險也要到場。
有人打算裝病或請心理健康假，也有人拿狗生病、醫生預約當理由，甚至故意在老闆面前假裝受傷，顯示球迷為參加遊行花樣百出。
部分球迷選擇直接坦白，告訴老闆自己要去看尼克隊的遊行，並把結果交給對方判斷，希望老闆理解這是紐約的大日子而予以放行。
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