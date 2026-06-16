工作哪有尼克重要 為參加奪冠遊行 紐約人翹班藉口百出

紐約尼克球迷在球隊奪冠後歡天喜地慶祝。(美聯社)

紐約尼克 隊睽違53年奪得NBA 總冠軍，周四上午10時將在紐約市 區舉辦凱旋遊行，對於尼克隊死忠球迷而言，這場盛事絕對不容錯過；紐約郵報(New York Post)報導，紐約人為了翹班參加遊行，各出奇招，編出各種荒唐藉口。

有人打算裝病，有人乾脆直接曠職，還有人寄望老闆能體諒…但無論如何，他們絕不會錯過這場為家鄉英雄舉辦的盛大慶典。

電視台技術人員羅薩(Kenny Rosa)說：「我周三會開始咳嗽，然後發燒，一下班馬上打電話請隔天的病假。」

耶魯俱樂部員工蘇亞雷斯(Sam Suarez)則說：「我會請心理健康假。打個電話說『嗨，我今天不上班』。不要解釋太多，謊言說多了反而會露餡。」

來自新澤西的賈斯汀則更大膽，他人在西雅圖上班，卻飛回紐約趕赴這場大遊行。他告訴老闆：「我身體不舒服，等恢復了再回去。」

尼克隊上周六在第五場擊敗死敵聖安東尼奧馬刺，全城隨即陷入狂歡，慶祝熱潮至今未退，並將在周四的遊行中達到最高潮。

對於為這座冠軍等了53年的球迷來說，就算冒著丟工作的風險也值得。

「我會請假，」一名哈林區球迷說：「就說我的狗生病了。」

另一名球迷則說：「我會在老闆面前假裝跌倒，然後說我受傷了，需要在家休養。」他說這招以前成功過。

長島清潔隊員波隆尼亞(David Polonia)說：「我告訴上司那天我有醫生預約。他看起來不太高興，但還是接受了。」

不過，也有不少球迷選擇坦白，賭一把老闆的同理心。

資深球迷德韋克(David Dweck)說：「大家都心知肚明，我想老闆也明白。這就是紐約，我們愛尼克隊…我們要請假去看遊行，就是這樣。我會直接說我去看遊行了。我愛尼克隊，後果之後再說。」

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，尼克隊這次的勝利遊行規模可能創下紐約市史上之最。