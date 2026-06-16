紐約高中畢業標準將大洗牌 擬「能力導向文憑」取代學分

紐約州教育廳提案，計畫將高中畢業文憑的頒發標準，從現行的「修滿學分」改為「展現特定能力」。（美聯社）

隨著紐約州 教育廳近年推動高中畢業標準改革，官員於15日再度宣布一項激進提案，計畫將高中畢業文憑的頒發標準，從現行的「修滿學分」改為「展現特定能力」。不過，該案目前仍留下許多尚待解答的疑問。

現行制度下，紐約州公立學校的學生必須在英文、數學、體育及藝術等必修領域修滿44個學分，才能獲得高中畢業文憑(Regents diploma)。而根據最新提案，未來若實施「能力導向文憑」，紐約州學生將可以透過實習、獨立研究等來代替整學年的傳統課程。至於具體如何認定，最終決定權將交由各地方學區 與學校掌握。

州教育廳特別助理羅根(Shannon Logan)表示，在擬議的方案中，學生將透過學習成果的證據來證明自己的畢業資格，「這不再是看他們有沒有修完指定數量的課程，或是單一考試的成績，而是要看他們能否拿出實質證據，證明自己知道什麼、能做什麼」。

這項改革目前計畫於2029年秋季入學的高一新生起正式實施。

這些能力標準將根據現行的學習規範，以及紐約州推行的「畢業生畫像」(Portrait of a Graduate)來制定，旨在培養學生具備批判性思維、國際公民素養等全方位特質；但具體標準仍在擬定中。

同時，教育官員也計畫推出全州統一的成績單。州教育廳副廳長強森-丁格爾(Angelique Johnson-Dingle)指出，過去的成績單只包含科目列表、成績，以及考試分數。她表示，未來的新版成績單將「清晰且全面地反映學生對高中畢業後生活的準備情況」，但她並未透露更多細節。

這項藍圖在15日的州教育委員會月度會議上隨即引發諸多質疑。代表布碌崙的州教育委員普拉茨(Hasoni Pratts)直言，目前外界對於新規尚有很多疑問，而當天的會議並沒有解答這些問題。

對此，州教育廳長羅沙(Betty Rosa)坦承目前確實還有許多細節尚未落實，但她強調，在校園參訪和教師培訓期間，地方基層已經收集了大量資訊；「核心的理念在於，我們必須做出改變」。