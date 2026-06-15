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布碌崙日落公園波多黎各慶祝活動爆槍擊 兩人受傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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日落公園波多黎各慶祝活動當天發生槍擊案，兩人受傷。(本報檔案照)
日落公園波多黎各慶祝活動當天發生槍擊案，兩人受傷。(本報檔案照)

一年一度的波多黎各慶祝活動14日(周日)在日落公園舉行，這場原本應該充滿音樂和美食的慶祝活動卻在傍晚以一次槍擊事件告終，兩名年輕男子在這次槍擊案中受傷。

槍擊事件發生在5大道交45街附近的一段人行道上。網路傳播的一段影片顯示，一名身穿紅色褲子的男子沿著第45街奔跑，另一名身穿黑色衣服的男子在後面追趕，似乎在開槍射擊。紅衣男子緊接著摔倒在一輛停靠路邊的汽車後面，黑衣男子從紅褲男子身邊跑過，沒有停步，這時還能聽到槍聲。這段影片還顯示，紅衣男子倒地後，一個類似手槍的物體滑到車底。

現場民眾拍攝的影片顯示，警車和救護車輛很快趕到現場，急救人員正在將一名傷者抬上救護車，這時事發路段已被封鎖。

據警方稱，槍擊事件發生在晚上7時剛過。一名19歲男子左臂中彈，另一名20多歲的男子背部中彈。兩人均被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙(布魯克林)分院，預計兩人都能康復。

槍擊事件發生在傍晚時分，社區來來往往的人好很多。日落公園波多黎各遊行隊伍當天早些時候從5大道交59街處出發，隨後在43街附近舉行了一場節日慶祝活動，包括現場音樂表演、美食攤位和社區團體活動。

警方表示，他們正在尋找一名身穿黑色襯衫、黑色褲子並背著黑色背包的男子。調查人員稱，槍擊事件發生後，該名男子沿著45街向西逃竄。

精華 FAQ

  • 槍擊發生在周日下午7時剛過，地點在布碌崙日落公園5大道與45街附近的人行道上，當時現場正有活動人潮。

  • 一名19歲男子左臂中彈，另一名20多歲男子背部中彈，兩人都被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院，預計都能康復。

  • 警方正在追查一名身穿黑色襯衫、黑色褲子並背黑色背包的男子，調查人員稱他在槍擊後沿45街向西逃離現場。

布碌崙 日落公園 槍擊

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