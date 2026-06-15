布碌崙日落公園波多黎各慶祝活動爆槍擊 兩人受傷

日落公園波多黎各慶祝活動當天發生槍擊案，兩人受傷。(本報檔案照)

一年一度的波多黎各慶祝活動14日(周日)在日落公園 舉行，這場原本應該充滿音樂和美食的慶祝活動卻在傍晚以一次槍擊 事件告終，兩名年輕男子在這次槍擊案中受傷。

槍擊事件發生在5大道交45街附近的一段人行道上。網路傳播的一段影片顯示，一名身穿紅色褲子的男子沿著第45街奔跑，另一名身穿黑色衣服的男子在後面追趕，似乎在開槍射擊。紅衣男子緊接著摔倒在一輛停靠路邊的汽車後面，黑衣男子從紅褲男子身邊跑過，沒有停步，這時還能聽到槍聲。這段影片還顯示，紅衣男子倒地後，一個類似手槍的物體滑到車底。

現場民眾拍攝的影片顯示，警車和救護車輛很快趕到現場，急救人員正在將一名傷者抬上救護車，這時事發路段已被封鎖。

據警方稱，槍擊事件發生在晚上7時剛過。一名19歲男子左臂中彈，另一名20多歲的男子背部中彈。兩人均被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙 (布魯克林)分院，預計兩人都能康復。

槍擊事件發生在傍晚時分，社區來來往往的人好很多。日落公園波多黎各遊行隊伍當天早些時候從5大道交59街處出發，隨後在43街附近舉行了一場節日慶祝活動，包括現場音樂表演、美食攤位和社區團體活動。

警方表示，他們正在尋找一名身穿黑色襯衫、黑色褲子並背著黑色背包的男子。調查人員稱，槍擊事件發生後，該名男子沿著45街向西逃竄。