法拉盛公園池塘現浮屍 警方緊急打撈

皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（本報檔案照）

皇后區法拉盛 邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。一名路人當晚發現一名女子漂浮在公園池塘內，隨即報警，警方與急救人員到場後，將女子遺體打撈上岸。

警方表示，該名路人於傍晚6時過後不久撥打911報警，稱在法拉盛邦恩公園的池塘內，發現一名失去意識的女子。警方到場後，發現一具女性遺體在噴泉附近的水面上漂浮。隨後，兩名急救人員小心翼翼地將女子遺體從池塘中打撈上岸，並將遺體放置在草地上，現場驚恐的遊客在一旁目睹整個過程。

現場，女子遺體大多被白色防水布覆蓋，但也有目擊者看到，一隻灰白、皺縮的腳露在外面。

根據紐約郵報報導，一名當地居民表示她平時每天都會到公園遛狗，事發時，她大約與警方差不多抵達公園。她說，這起事件令人「不安」，因為邦恩公園通常是遠離城市喧囂、相當平和的休憩場所，「我一直覺得這個公園是個安全的地方，所以我不認為這是什麼暴力事件。」

紐約市 警表示，法醫正在調查死因，案件仍在調查中。

根據邦恩公園網站，該公園15日晚間曾舉辦社區清潔活動及靜音迪斯可派對。