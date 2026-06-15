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紐新世界盃首戰湧入8萬人 交通疏運通過初考驗

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約與新澤西在日前迎來首場世界盃賽事，而賽前備受關注的跨州交通也順利通過了首次實...
紐約與新澤西在日前迎來首場世界盃賽事，而賽前備受關注的跨州交通也順利通過了首次實戰測試。(路透)

作為今夏世界盃主場之一，紐約與新澤西在13日(周六)迎來了首場賽事，而賽前備受關注的跨州交通也順利通過了首次實戰測試。當天下午，超過8萬名球迷湧入新州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)，公共交通與接駁車成為運輸主力。

紐約新澤西世界盃主辦委員會執行長拉斯里(Alex Lasry)表示，美東首場賽事取得了「巨大的成功」，其中包括交通運輸環節。他強調，在多方通力合作下，指定交通時間內抵達的球迷均於開賽前順利入場，並在比賽結束後不到三小時內，透過多種交通方式促進人群有序離場。

根據主辦委員會統計，共有1萬6013人購買了官方體育場接駁巴士(NYNJ Stadium Shuttle)；該服務主要往返於曼哈頓的三個定點，以及新州一處轉乘停車場(Park and Ride)。新澤西運輸局(NJ Transit)在社群媒體上宣布，其在賽後90分鐘內成功從體育場疏運了逾2萬1000人。

盡管官方對疏運結果表示滿意，但仍有部分觀賽球迷在社群媒體上抱怨交通不暢，而這些問題主要集中在Uber或Lyft等網約車體驗上。

對此，Uber發言人戈德(Josh Gold)回應表示，該公司當天服務超過6500名球迷往返球場。而他亦呼籲球迷盡量搭乘大眾運輸，強調網約車的角色定位是與其他交通工具相輔相成；「展望未來的賽事，大眾運輸將繼續作為疏運龐大人潮的主幹，而Uber則扮演填補空白的角色」。

下一場在紐新舉行的賽事將於16日(周二)下午登場，屆時將由法國隊迎戰塞內加爾隊。這將是第一場在工作日進行、並將直接衝擊通勤人流的賽事，勢必為交通帶來更大考驗。

對此，拉斯里再度發出強烈呼籲，建議觀賽球迷多加使用新澤西運輸局或官方接駁車，並務必提前規畫行程，以確保在開賽哨響前順利入座。

精華 FAQ

  • 主辦方表示疏運整體順利，球迷多能在開賽前入場，賽後也在三小時內有序離場；新澤西運輸局更稱，90分鐘內便疏運逾2萬1000人。

  • 公共交通與官方接駁車是主要運輸主力，其中1萬6013人搭乘官方體育場接駁巴士，往返曼哈頓三處定點及新州轉乘停車場。

  • 因為16日的比賽將在工作日進行，會直接衝擊通勤人流，主辦方擔心交通壓力更大，因此再度呼籲球迷優先搭乘NJ Transit或官方接駁車。

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