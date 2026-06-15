旅美湖南同鄉會「一起趣春遊」大型活動 14 日在新州四姊妹酒莊舉行

參加14日春遊活動的旅美湖南同鄉會鄉親共跳在網路爆紅的景頗族歌舞「目瑙縱歌」。(記者唐典偉／攝影)

旅美湖南同鄉會主辦、正源國際協辦的「一起趣春遊」大型戶外活動，14 日在新州 四姊妹酒莊(Four Sister Winery)舉行，大紐約地區300餘位湖南鄉親參加。鄉親們一起唱同鄉會會歌、玩遊戲、品酒、拔河和參加湖湘知識競賽，歡聲笑語不斷。

旅美湖南同鄉會會長劉運疇表示，此次春遊是該會成立43年來參加人數最多的一次。如此眾多的湖南鄉親相聚在一起，共敘鄉誼，充分說明旅美湖南同鄉會在廣大鄉親心中的分量。鄉親們相聚在一起，不僅是一次春遊聯歡，更是一場鄉情的相聚、友情的延續和團結的見證。

正源國際集團旗下的新州四姊妹酒莊距離紐約僅一個半小時車程，有著優美的田園風光，不少大型婚慶活動都在這裡舉辦。當天酒莊不僅慷慨提供活動場地，還精心布置會場、搭建舞台，並精心準備了五隻肥美的烤全羊供鄉親分享。正源國際集團梁曉芬校長表示，酒莊很榮幸接待美東地區如此眾多的湖南鄉親，也願為促進美中兩國友好關係和支持鄉親在美發展做出更多貢獻。

中國駐紐約總領事館領事向裕韜、蔣冠宇冒著酷暑與鄉親們同樂。向裕韜表示，旅美湖南同鄉會有團結互助的優良傳統；當天的春遊活動不僅給鄉親送來溫暖，也凝聚了感情。

鄉親們在享用烤全羊盛宴和自帶特色美食的同時，觀看了精彩的文藝演出，包括詩朗誦、合唱、舞蹈等；當天還舉行了6月壽星生日會，6月出生的壽星集體登台，共享生日蛋糕，共慶美好時光。

當天最有趣的活動是全體參與者共跳在網路爆紅的景頗族歌舞「目瑙縱歌」；最刺激的活動莫過於拔河比賽；「湘知湘識」問答競賽則包含湖湘文化及旅美湖南同鄉會的相關知識問答題。活動除評出冠、亞、季軍外，還評出多個單項獎，頒發獎盃、獎牌、獎品和獎金。陳克明食品、金勝集團等團體和個人爲活動贊助了獎品和獎金，爲活動增添了更多歡樂。

旅美湖南同鄉會14日春遊活動最刺激的莫過於拔河比賽。(記者唐典偉／攝影)

參加14日春遊活動的旅美湖南同鄉會鄉親在巨幅會旗前同唱會歌。(記者唐典偉／攝影)

旅美湖南同鄉會14日春遊活動最刺激的莫過於拔河比賽。(記者唐典偉／攝影)

參加14日春遊活動的旅美湖南同鄉會鄉親共跳在網路爆紅的景頗族歌舞「目瑙縱歌」。(記者唐典偉／攝影)