紐約市水費7月起調漲6% 房主每年多付100元

紐約市水務委員會(Water Board)在近日批准，自7月1日起，紐約市水費將調漲6%。(美聯社)

紐約市 水務委員會(Water Board)在近日批准，自7月1日起，紐約市水費將調漲6%，此舉引發業主團體及部分民選官員等批評，認為將增加紐約居民和業主的生活成本。分析指出，一般屋主預計每年將多支付約100元，而公寓大樓的水費和排污費則將每戶增加60元。

根據紐約市水務委員會新費率表，自7月1日起，紐約市按水表計費的自來水費率，調整為每100立方呎5.35元，約等於每748加侖5.35元。該費率只包括自來水費，不包括污水處理費，污水處理費另依規定計算。

新規延續現行按表計費制度，亦即用戶實際用水量由水表記錄，帳單依用水量計算。若水表故障、讀數異常，或環保局無法讀取水表，市府可依過往用水紀錄或其他合理標準估算帳單。即使用水量很低，每具水表仍設有每日最低水費0.49元。

對於沒有安裝水表、且仍符合舊制資格的房產，水費則不是依實際用水量計算，而是依建築物臨街寬度、樓層數、住宅單位數及相關用水設備等項目收取固定費率。不過，2012年6月30日後新建、曾進行重大翻修，或此前未按臨街寬度計費的房產，一般不得再適用這類舊制。

與此前相比，此次主要變化並非改變計費方式，而是在原有制度上調高費率。按表計費用戶的水費單價上升；未裝表且仍適用固定費率的房產，相關年度費率也相應提高。市府表示，調整後一般住戶帳單將有所增加；反對者則批評，水費上漲將進一步加重屋主和用戶負擔。

紐約郵報分析，一般屋主預計每年將多支付約100元；而公寓大樓的水費和排污費則將每戶增加60元。

分析還指出，爭議焦點不僅在於漲價本身，也在於紐約市長期存在的水務租金機制。自郭德華(Ed Koch）擔任市長時期以來，市府便向水務委員會收取一筆「租賃費」，名義上是將紐約市的供水與排污系統「出租」給水務委員會，實則這筆收入流入市府普通基金。

分析指，根據紐約市獨立預算辦公室，近年來，這筆租金大幅攀升，從2003年的1億200萬元，增加到本財政年度的3億1300萬元。自2004年以來，這筆費用的計算方式已不再與市府實際成本有關，而是「依據一套晦澀的公式，與多項債券償付利率掛鉤。」

批評者認為，市府是為自身財政利益而暗中壓榨紐約人，且並不符合當前曼達尼(Zohran Mamdani)所推行的「可負擔性」政綱。